The Couple, Andrea Tabanelli parla dell'esperienza nel reality: "Stavo diventando matto"

Il 34enne originario di Ravenna, Andrea Tabanelli, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha parlato della sua recente avventura televisiva in The Couple, insieme al suo amico, Antonino Spinalbese.

Andrea Tabanelli, ex calciatore oggi DJ e gestore dello stabilimento balneare di famiglia, ha raccontato a cuore aperto la sua esperienza nel reality The Couple, intervistato da Lorenzo Pugnaloni per LolloMagazine.

Andrea Tabanelli parla di The Couple e del presunto flirt tra Antonino Spinalbese ed Elena Borolo

Andrea che ha partecipato in coppia con l'hair stylist Antonino Spinalbese, noto ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha spiegato che il programma non è stato affatto una passeggiata per lui. La chiusura anticipata, infatti, l’ha accolta con un certo entusiasmo: “Stavo diventando matto… ho iniziato a fumare e non ho vinto un euro! Secondo lei è stata una bella esperienza?” ha detto con ironia.

Poi ha aggiunto:

“Tuttavia, il mio carattere mi porta sempre a trovare il lato positivo in ogni cosa; quindi, alla fine, posso dire che è stata un’esperienza che rifarei. Io e Antonino siamo stati gli unici a esultare, perché finalmente eravamo liberi! È stato un peccato per il premio finale, motivo per cui eravamo in corsa, però per me è stata veramente dura rimanere chiuso là dentro”.

Tabanelli ha poi risposto alla domanda su un presunto avvicinamento tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo. I due ragazzi infatti, secondo quanto ha riportato Gabriele Parpiglia, avrebbero una relazione in gran segreto:

“Credo che ci fosse già all’interno di The Couple una simpatia che, però, non andava oltre per nessuno dei due. Magari, qualcuno per pettegolezzo ha cercato di far credere il contrario…”

E per quanto riguarda i rapporti post-reality? Andrea ha rivelato di essere rimasto in contatto con quasi tutti i partecipanti, ma di sentirsi regolarmente solo con alcuni:

“Qualche messaggino, dopo che siamo usciti, l’ho scambiato con tutti. Tuttavia, mi sento regolarmente solo con i fratelli Mileto e Antonino. Abbiamo anche una chat di gruppo che si chiama I bambolotti”.