The Couple, anche Jasmine Carrisi nel cast del nuovo programma: l'indiscrezione!

News VIP

Manca sempre meno al debutto di The Couple, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Tra le ultime aggiunte al cast, sembra esserci anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.

Il palinsesto Mediaset si arricchirà presto con The Couple, nuovo programma tv condotto da Ilary Blasi e in arrivo su Canale 5 dalla prima settimana di aprile. Tra le recenti indiscrezioni sul cast di concorrenti è spuntato anche il nome di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

The Couple, anche Jasmine Carrisi nel cast del programma?

Continuano le indiscrezioni sul cast di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, che partirà a breve. Qualche giorno fa, Davide Maggio riportava che a causa di un prolungamento dell'attuale edizione del GF, la data d'inizio di The Couple sarebbe slittata, mentre TvBlog rassicura che il programma tv prenderà avvio regolarmente, come anticipato, il 7 aprile. Tra i nomi dei probabili vip che si uniranno al cast del reality show, il portale di TvBlog ha citato anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.

Di recente, Jasmine è stata protagonista di un faccia a faccia con Shaia Gatta nella Casa del GF, per difendere la zia Amanda Lecciso, eliminata di recente dal reality show. La simpatia e l'ironia di Jasmine hanno colpito persino Alfonso Signorini che ha scherzato dicendo che sarebbe stata una formidabile concorrente nella Casa. E sembra che Jasmine Carrisi abbia deciso di prendere in parola il conduttore, mettendosi in gioco nel cast di The Couple, come riporta l'ultimo rumor.

Su TvBlog si può leggere, infatti, che nel cast del reality show sono coinvolte le sorelle Barbara e Brigitta Boccoli e Jasmine Carrisi. Il portale riporta anche che, essendo The Couple un game show, ci sarà un montepremi in palio che "secondo alcune voci che circolano, pare essere di un milione di euro". Quest'ultimo rumor avrebbe scatenato non poche perplessità ed è stato interpretato come un incentivo per convincere i personaggi Vip a entrare nel cast del programma.

The Couple, ecco tutto ciò che sappiamo del nuovo programma di Canale 5

Il nuovo game show di Canale 5, The Couple, è in arrivo nei palinsesti Mediaset a partire dal 7 aprile e andrà in onda ogni lunedì sera per sei settimane. Prodotto da Endemol Shine Italy, il programma sarà condotto da Ilary Blasi, che torna alla conduzione su Canale 5 dopo più di un anno di pausa.

The Couple è stato descritto come un mix tra alcuni dei più noti reality di Canale 5 e non solo: GF, La Talpa e Pechino Express. I concorrenti vi parteciperanno in coppia e queste ultime potranno essere formate da coppie di amici, parenti, amici o anche rivali e antagonisti. A quest'ultima categoria apparterrebbero ad esempio Gianluca Costantino e Manuel Maura, ex fiamme della tronista Francesca Sorrentino, se il rumor sulla loro partecipazione si rivelasse corretta.

Le coppie vivranno per sei settimane nella stessa Casa che ha ospitato i concorrenti del GF fino alla penultima edizione e ogni coppia conterà come un unico concorrente. Per vincere, bisognerà superare prove di ogni genere e ogni settimana ci saranno sfide ed eliminazioni, fino a decretare la coppia vincitrice. Tra i primi nomi trapelati ci sono quelli di Soleil Sorge, Alex Belli, Samantha De Grenet, Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger.