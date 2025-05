The Couple, Amanda Lecciso rompe il silenzio su Jasmine Carrisi: ecco cosa ha rivelato l'ex gieffina

News VIP

L'ex amata concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Amanda Lecciso rompe il silenzio e commenta il percorso di Jasmine Carrisi a The Couple - Una vittoria per due.

Stasera, domenica 4 maggio 2025, andrà in onda una nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due. Nell'attesa, l'ex gieffina Amanda Lecciso ha rilasciato un'intervista al portale web Boom! in cui ha parlato del suo rapporto con Iago Garcia e commentato il percorso di Jasmine Carrisi nel reality show condotto da Ilary Blasi.

Le parole di Amanda Lecciso su Jasmine Carrisi

La quarta puntata di The Couple - Una vittoria per due andrà in onda stasera 4 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Il reality game condotto da Ilary Blasi si scontrerà con due programmi di punta della domenica sera: lo speciale di Affari Tuoi su Rai1 con il cast di Stasera Tutto È Possibile e con Che Tempo Che Fa sul Nove. Al televoto due coppie, quella formata da Pierangelo Greco con Jasmine Carrisi e quella formata da Irma e Lucia Testa.

A commentare il percorso di Jasmine a The Couple ci ha pensato Amanda Lecciso. In collegamento telefonico con Alfonso Signorini, durante una delle ultime puntate del podcast web Boom!, l'ex amata concorrente dell'ultima discussa edizione del Grande Fratello ha svelato come stanno realmente le cose tra lei e Iago Garcia e speso parole di grande stima e affetto nei confronti della nipote:

Come tradizione di famiglia, spalle a led anche lei, come la zia. Non avevamo dubbi. Lei mi piace molto, sono molto contenta. Mi piace vedere il fatto che sia uscito questo suo lato più intimo, molto sensibile. Mi piace perché poi questo tipo di esperienze devono servirti, insomma, oltre che per divertirti. La coppia è divertente, molto simpatica.

Pierangelo e Jasmine a confronto

La coppia formata da Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi è a rischio eliminazione. A poche ore dalla nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due, i due giovani concorrenti si sono resi protagonisti di un confronto in cui il ragazzo ha accusato la sua compagna di squadra di non averlo sostenuto durante la discussione con le sorelle Testa.

"Nessuno mi ha chiamato" ha affermato Jasmine difendendosi dalle accuse e chiarendo la sua posizione "...non mi sono messa in mezzo. Abbiamo già parlato, non sapevo cosa dire...Per me hai sbagliato a parlare, ma non sono venuta a dirtelo". Le parole della giovane concorrente, però, non hanno per niente convinto Pierangelo, che non è riuscito a nascondere il suo disappunto: "Non voglio dare importanza a queste cose". I due riusciranno a chiarire? Per scoprirlo non ci resta che attendere la quarta puntata del reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che andrà in onda stasera alle 21.40 su Canale 5.