The Cage, Giulia Salemi finisce in ospedale per un piccolo incidente: ecco co'è successo

Impegnata con il programma The Cage, Giulia Salemi è stata protagonista di una piccola disavventura: ecco cosa è successo!

Giulia Salemi è finita in ospedale a causa di una piccola disavventura capitata durante una puntata di The Cage: l'influencer, infatti, è stata travolta da un concorrente e portata al pronto soccorso, dove ha ricevuto assistenza medica.

The Cage, Giulia Salemi vittima di una piccola disavventura

La carriera di Giulia Salemi continua a regalarle sorprese: dopo essere stata la responsabile dei momenti social del GF e prima ancora concorrente del reality, l'influencer ha lanciato il suo podcast Non lo faccio X Moda, nel quale intervista i personaggi del mondo dello spettacolo, ed è anche diventata co-conduttrice di The Cage - Prendi e scappa, nuovo game show in onda sul NOVE e prodotto da Endemol Shine Italy. Sul format, a Sorrisi e Canzoni, l'influencer ha rivelato cosa significa per lei lavorare al programma con Amadeus:

" The Cage è un format dinamico e veloce. Amadeus è Amadeus, un uomo che ha una carriera incredibile alle spalle, sognavo di avere l’onore di affiancarlo. Quando mi hanno chiamato per il provino ero agitatissima. E’ stato molto gentile, è un uomo elegante, mai nessuna pressione"

Diventata mamma di recente del piccolo Kian, nato dalla relazione con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi non ha messo in stand by la sua carriera, ma anzi si è lanciata ancora di più nel mondo del lavoro, decidendo di sperimentare format, programmi e ampliando le sue esperienze. Per la prossima edizione di Non lo faccio X Moda, Giulia ha ammesso che vorrebbe come ospite proprio Amadeus, con cui sta condividendo la co-conduzione di The Cage. Nonostante la soddisfazione, però, nell'ultima puntata del game show, Giulia è stata protagonista anche di una piccola disavventura, che l'ha portata poi al pronto soccorso.

The Cage, cos'è successo a Giulia Salemi?

Nel corso dell'ultima puntata di The Cage, il nuovo game show condotto da Amadeus e Giulia Salemi sul Nove, l'influencer è stata protagonista di una piccola disavventura che l'ha portata a finire al pronto soccorso. Uno dei concorrenti l'ha infatti travolta mentre correva per attraversare le porte della gabbia con la casetta per gatti che costituiva il bottino.

Durante la corsa, accidentalmente, il concorrente ha colpito Giulia in pieno e l'influencer ha riportato una contusione al ginocchio, preoccupando lo stesso Amadeus, che ha esclamato "Mi avete ucciso la Salemi". Poco dopo, Giulia Salemi è apparsa sui social dopo ha pubblicato la scena dell'incidente e la sua conseguenza: lei al pronto soccorso, come dimostrava una foto dell'influencer in ospedale.

A corredo dello scatto, che la ritrae su una sedia a rotelle, l'influencer ha scritto: "Ecco perché mi avevate visto con il ghiaccio per giorni". Per fortuna si è trattato solo di un piccolo incidente e l'influencer si è affrettata a rassicurare i fan delle sue condizioni.