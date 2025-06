Giulia Salemi svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a The Cage e poi svela: "Vorrei lui nel mio podcast"

News VIP

Giulia Salemi parla della sua nuova esperienza a The Cage - Prendi e scappa accanto ad Amadeus e commenta la partecipazione del suo amato Pierpaolo Pretelli a L'Isola dei Famosi, rivelando di seguirlo e sostenerlo sempre.

Giulia Salemi è la co-conduttrice di The Cage - Prendi e scappa, il nuovo game show in onda sul Nove e prodotto da Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment). Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la bella influencer ed ex gieffina ha parlato di questa sua nuova esperienza televisiva accanto ad Amadeus.

I retroscena di Giulia Salemi su The Cage e il rapporto con Amadeus

Giulia Salemi è una delle influencer più amate e seguite del momento. Reduce da Pechino Express e dalla quinta edizione del Grande Fratello, dove ha conosciuto il suo attuale compagno Pierpaolo Pretelli, al momento Giulia è impegnata sia col suo podcast Non lo Faccio X Moda che con The Cage – Prendi e scappa. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex gieffina ha raccontato alcuni retroscena inediti circa la sua partecipazione al nuovo game show condotto da Amadeus:

The Cage è un format dinamico e veloce. Amadeus è Amadeus, un uomo che ha una carriera incredibile alle spalle, sognavo di avere l’onore di affiancarlo. Quando mi hanno chiamato per il provino ero agitatissima. E’ stato molto gentile, è un uomo elegante, mai nessuna pressione. Sia al provino sia quando mi hanno scelto ha detto: “Stai tranquilla, qualsiasi cosa succeda la rifacciamo, non è un problema“. Era un ruolo perfetto per me, io sono vulcanica ed esplosiva!

La Salemi ha poi dichiarato che, secondo lei, Pierpaolo sarebbe perfetto come concorrente di The Cage: "Con lui avrei grandi possibilità di vincere, è camaleontico, velocissimo sia di testa sia fisicamente". Il modello, però, è attualmente in Honduras come inviato speciale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. A tal proposito, Giulia ha rivelato di seguire tutte le puntate del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili:

Pierpaolo ci manca molto, lì non prende la Tv italiana e non mi ha visto, ci facciamo videochiamate, poi lui si aggiorna sui social. Guardo tutte le puntate de L’Isola dei Famosi. Dopo il Grande Fratello l’ho sempre spronato anche nei momenti meno positivi, e sono felice che ora sia arrivato a questi traguardi!

Il desiderio di Giulia Salemi

Dopo aver commentato la partecipazione di Pierpaolo Pretelli a L'Isola dei Famosi e parlato della sua nuova esperienza televisiva a The Cage - Prendi e scappa, la bella e amata Giulia Salemi ha rivelato che le piacerebbe tanto avere Amadeus come ospite nella prossima stagione del suo podcast Non lo faccio x moda.

"Mi piacerebbe molto averlo nella terza stagione che faremo a settembre, capiremo in base ai suoi impegni, ora siamo alle ultime tre puntate dove ci saranno Francesca Michielin, Sonia Bruganelli e l’imprenditrice Elisabetta Franchi, tre donne diverse con tre vissuti diversi" ha dichiarato la Salemi. Amadeus accetterà l'invito della sua compagna di avventura? Sicuramente sarebbe una bella occasione per conoscere altri aspetti e curiosità dell'amatissimo conduttore.