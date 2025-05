Temptation Island, volano stracci tra Jenny Guardiano e Alessia Pascarella: "Che delusione, ma adesso basta"

News VIP

Jenny Guardiano e Alessia Pascarella hanno condiviso l'esperienza di Temptation Island, ma tra loro non sembra correre buon sangue, come provano le frecciatine che si sono lanciate le due donne sui social.

Jenny Guardiano e Alessia Pascarella hanno condiviso l'esperienza di Temptation Island e, nonostante tra loro sembrasse esseci un rapporto di stima, negli ultimi tempi, qualcosa si è rotto. Sui social, infatti, non sono mancate frecciatine e anche di recente e Jenny ha postato una serie di messaggi che hanno spinto Alessia a una replica inviperita.

Temptation Island, Jenny lancia una stoccata ad Alessia, quest'ultima replica inferocita

Nei giorni scorsi, Jenny Guardiano ha preoccupato i fan con il suo ricovero in ospedale, a causa di un malore. L'influencer e dj alle prime armi, infatti, si è trasferita a Dubai per iniziare una nuova vita, dopo la rotttura con Tony Renda e ha postato una storia nella quale era in ospedale. Tuttavia, Jenny ha rassicurato i fan, raccontando che tra pochi giorni sarà di nuovo in perfetta forma.

Approfittando di questi giorni di riposo, l'ex protagonista di Temptation Island ha aperto un box domande, accettando di rispondere alle domande dei fan e ha voluto chiarire in che rapporti è con un'altra protagonista del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia: stiamo parlando di Alessia Pascarella.

Su Instagram, Jenny ha pubblicato un video nel quale ha chiarito di non aver mai litigato con Alessia, ma di aver scelto di allontanarsi da lei e da altri ex volti del programma. Pur non avendo rivelato la motivazione dietro questo gesto, Jenny ha lasciato intendere di averlo fatto per sfuggire alla natura "tossica" di alcuni di loro, che non perdevano occasione di attaccarla sui social

"Mi fate sempre la stessa domanda, non ho litigato con nessuno, ho solo scelto di allontanarmi da lei e da tante altre persone, perché conosco il mio valore, sono stata zitta e ferma da troppo tempo, ma siccome che adesso è tempo di rinascita non voglio persone accanto a me che possano distrarmi, togliermi la luce, attaccarmi sui social, anzi voglio pochi amici, che li posso contare in meno delle dita di una mano"

Temptation Island, Alessia e Jenny ai ferri corti: volano stracci sui social

Le parole di Jenny non sono passate inosservate e hanno provocato la risposta infastidita di Alessia: l'altro volto di Temptation Island, infatti, ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Guardiano, pubblicando un lungo sfogo sui social. Nelle stories di Instagram, l'ex fidanzata di Lino Giuliano ha chiarito che questo messaggio era una replica alle continue frecciatine che riceveva e per le quali sentiva il bisogno di fare chiarezza. Alessia ha ammesso di essere basita di fronte a certe affermazioni di Jenny e che non ha mai attaccato nessuno. Al contrario, ha aggiunto, è lei che si è dovuta difendere da accuse e parole che non meritava di ricevere: "Sono sempre più delusa da come sono andate le cose e da ciò che si continua a dire. Sentire frasi come “togliermi la luce”, “attaccare sui social” o “parlare male di lei” è davvero surreale. Io non ho mai attaccato nessuno: semmai mi sono dovuta difendere da accuse senza senso e da atteggiamenti che non meritavo".

Lo sfogo è proseguito con un consiglio di Alessia a Jenny, a dire della prima, infatti, anche se delusa da alcune dichiarazioni che le venivano riportate, Jenny avrebbe dovuto valutare da chi provenivano queste dichiarazioni e non attaccare immediatamente. Inoltre, ha svelato, in pubblico Jenny le ha sempre dimostrato di non volersi esporre, mentre in privato non faceva che cercarla: "E poi questa continua messa in scena con la scusa della “rinascita”… ormai è diventata uno scudo dietro cui si nasconde per giustificare qualsiasi comportamento. Se davvero ci tenevi, avresti preso una posizione quando le cose hanno iniziato a degenerare. In pubblico: silenzio. In privato, invece, sapevi benissimo come cercarmi [...] Perché a telefono mi dicesti: “Non so perché non ci sentiamo più”, e fui io a dirti che non eri più la stessa persona che avevamo conosciuto​".

Alessia ha poi ammesso di non voler entrare in ulteriori dettagli e che voleva chiarire quanto stava succedendo, senza generare ulteriori putiferi. Inoltre, Alessia ha sottolineato che, durante il difficile periodo vissuto da Jenny, tra la perdita del padre e la fine della storia con Tony Renda, lei ha cercato di esserle vicina e non l'ha mai abbandonata, nonostante anche lei vivesse momenti non facili: "Nel mio piccolo, anche con 50 videochiamate, io c’ero. E se non sbaglio, tutto questo è successo a dicembre. L’allontanamento, invece, è arrivato a inizio marzo. Poi ragazzi, la vita non è facile per nessuno. Se dovessi raccontare i miei guai, comincerei a scrivere adesso e finirei nel duemilamai".

Scopri le ultime news su Temptation Island