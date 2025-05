Temptation Island, Jenny Guardiano ricoverata in ospedale: "Pensavo fosse stress, ma..."

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Jenny Guardiano, è stata ricoverata in ospedale: cosa è successo? Scopriamolo insieme!

Jenny Guardiano è un'ex protagonista del docu-reality di Temptation Island e di recente ha condiviso con i fan uno scatto nel quale appare in ospedale. Cosa è successo? L'ex volto del programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia ha pubblicato sui social un aggiornamento sul suo stato di salute, svelando come si è ritrovata in questa situazione.

Temptation Island, Jenny Guardiano ricoverata in ospedale

Durante un viaggio a Dubai, Jenny Guardiano ha postato una foto che ha allarmato i suoi fan: l'ex volto di Temptation Island, infatti, è stata ricoverata in ospedale e ha raccontato ai suoi followers cosa le è capitato mentre era in vacanza. Nonostante la foto avesse preoccupato i fan dell'ex fidanzata di Tony Renda, la ragazza è intervenuta subito a rassicurarli, svelando che si è trattato di un malessere temporaneo.

Nello scatto postato sui social, Jenny Guardiano ha mostrato la sua mano su cui erano fissati i fili delle flebo con i medicinali. Raccontando la sua disavventura, Jenny ha svelato che da qualche giorno si sentiva stanca e che pensava inizialmente che fosse solo stress. Pur non rivelando la causa del suo malore, Jenny ha subito rassicurato i followers, scrivendo che nel giro di poco tempo avrebbe ripreso le forze:

"Purtroppo non mi sono sentita bene. Ero spossata da giorni, tra malesseri continui, e pensavo fosse stress. Presto recupero tempo ed energie per tornare a mostrarvi solo cose belle"

Il suo messaggio si concludeva con un invito ai suoi fan di "mandare pensieri positivi" così da aiutarla a recuperare del tutto e la promessa di condividere alcuni dei commenti che riceverà.

Temptation Island, Jenny Guardiano e la fine della storia con Tony Renda

A Temptation Island, Jenny Guardiano aveva deciso di partecipare per risanare la sua relazione con il dj Tony Renda. Quest'ultimo aveva ripetutamente tradito l'ex compagna, a sua insaputa, e non perdeva occasione per mostrare la sua anima da latin lover con le ragazze che incontrava. Durante il percorso nel docu-reality, Jenny aveva scoperto dei tradimenti di Tony, ma aveva deciso di dargli una seconda possibilità, tanto da lasciare insieme come coppia il programma.

Nonostante sembrasse procedere tutto per il meglio, nel mese di dicembre, Jenny aveva annunciato della perdita del padre e della totale assenza di Tony nei mesi della malattia del genitore. Poche settimane dopo, era arrivata la conferma che tra i due era tutto finito, a causa del comportamento di Tony che non era davvero cambiato dopo l'esperienza nel reality.

Nonostante non abbia vissuto un periodo facile, Jenny si è rialzata più fote di prima, decidendo di lanciarsi nel mondo della musica come dj e regalandosi una vacanza a Dubai, come gesto di libertà e amore per sé stessa: "Perché puoi prendere quel volo e partire anche se non ci sarà nessuno accanto a te. Puoi sentirti forte, libera e vulnerabile e nessuna di queste sensazioni sarà sbagliata. Essere sola e sentirsi completa, senza temere i tuoi pensieri, un po più forti di notte. Avere paura del futuro ma affrontarlo con consapevolezza, sapendo che fin qui ci sei arrivata con i tuoi sacrifici e quel bagaglio che porti e mai nessuno ha voluto davvero condividere con te. Perché c’è un tempo per provarci ed uno per lasciare andare, e perdonarti".

