News VIP

Temptation Island, Valerio fa "ping pong" tra Sarah e Ary? L'ultima indiscrezione!

Maria Castaldo

Gli ex protagonisti di Temptation Island Valerio, Sarah e Ary ancora coinvolti in un triangolo amoroso? Ecco l'ultima indiscrezione!

Temptation Island è stato uno dei successi di questa estate, anche grazie a un cast di protagonisti che ha entusiasmato il pubblico e lo ha fatto appassionare ai loro intrecci amorosi. Anche a distanza di mesi dalla fine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5 i fan continuano a seguire con passione le vicende di alcuni dei personaggi del docu-reality e non vedono l'ora di scoprire, con i confronti che saranno registrati a Uomini e Donne, qual è stato l'epilogo delle loro storie. Tra i protagonisti più seguiti ci sono certamente Valerio, che dopo aver chiuso la sua relazione con Sarah, ha intrapreso una frequentazione con la tentatrice Ary. Tuttavia, stando agli ultimi rumors, pare che Valerio faccia "ping pong" tra le due ragazze e non abbia ancora fatto chiarezza nei suoi sentimenti.

Temptation Island, ancora notizie di un triangolo amoroso tra Ary, Sarah e Valerio?

Nel corso dei 21 giorni di percorso nel villaggio delle tentazioni, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito hanno messo a nudo le rispettive fragilità e hanno realizzato che la loro relazione non poteva proseguire. Nonostante Sarah abbia chiesto, al falò di confronto, all'ex fidanzato una seconda possibilità Valerio è stato irremovibile e ha preferito voltare pagina, iniziando una relazione con la tentatrice Ary. Con quest'ultima, infatti, Valerio si era avvicinato molto già nel programma di Canale 5 e nella puntata 'un mese dopo' si era presentato con lei a raccontare a Filippo Bisciglia della loro storia.

Nel corso dell'estate, però, i due sembravano essersi detti addio, anche se alcuni rumors avevano rivelato di un ritorno di fiamma tra loro, mentre Sarah era stata avvistata in più occasioni sola e ancora ferita per l'addio con Valerio. I fan si erano affezionati a lei e avevano auspicato di vederla diventare la nuova tronista di Uomini e Donne, eventualità che, però, non si è ancora verificata - dato che al momento i tronisti ufficiali sono Flavio Ubirti e Cristiana Anania, oltre a Rosario Guglielmini, altro ex protagonista di Temptation Island -. Sul trio, però, i rumors non si sono placati e nelle scorse ore si sono diffuse indiscrezioni su un possibile triangolo amoroso che vedrebbe Valerio ancora indeciso tra Sarah e Ary.

Temptation Island, indiscrezione su Valerio impegnato in un "ping pong" tra Sarah e Ary!

A riportare l'indiscrezione è stato il blogger e giornalista Lorenzo Pugnaloni. Dalla sua pagina Instagram, infatti, Pugnaloni ha raccontato che avrebbe saputo da fonti certe che Valerio avrebbe una relazione con Ary, ma non avrebbe smesso di cercare Sarah. Il giornalista ha raccontato che per il trio ci saranno degli incredibili sviluppi e che Valerio farebbe da 'ping pong' tra la tentatrice e l'ex fidanzata, ma solo a parole e non nei fatti:

"Valerio è molto confuso e questo peggiora ancora di più le cose. Sarah l'ha respinto"

Per scoprire come si saranno evolute le cose tra Valerio, Ary e Sarah bisognerà attendere anche lo speciale di Temptation Island, intitolato Temptation Island...E poi e che andrà in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento, lunedì 15 e 22 settembre.

