Temptation Island, Valerio Ciaffaroni dimentica la tentatrice Ary: a Gallipoli con un'altra!

Valerio Ciaffaroni dimentica la tentatrice Ary. L'ex volto di Temptation Island l'ha tradita!

Non è chiaro quello che sta accadendo tra Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e l’ex tentatrice Arianna Mercuri dopo Temptation Island. Quel che è certo è che il romano dovrebbe ancora essere in contatto con la ragazza che gli ha fatto perdere la testa nel villaggio delle fidanzate, mentre a Gallipoli in vacanza trova una nuova fiamma.

Temptation Island, Valerio ha tradito Ary?

Cosa sta accadendo tra Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e Arianna Mercuri? Facciamo un passo inedito e torniamo alle puntate di Temptation Island, quando Valerio e Sarah sono approdati nel programma per capire se la relazione poteva essere salvata dopo che il romano aveva trovato chat compromettenti nel telefono della sua fidanzata. Quando Sarah ha confessato i tradimenti, Valerio ha capito di dover vivere il suo percorso e qui è entrata in scena la tentatrice Ary che l’ha immediatamente colpito con la sua semplicità e con le passioni in comune. Alla fine tra loro c’è stato un bacio, così Valerio ha chiesto il falò di confronto anticipato per mettere fine alla sua love story con Sarah, in un confronto straziante che ha commosso più di uno spettatore.

Un mese dopo, davanti a Filippo Bisciglia, la coppia ha confermato la scelta di Valerio di uscire separati con Sarah ancora molto scossa ma pronta a rimettersi in gioco personalmente, trovando la sua strada prima dell’amore, e Ciaffaroni legato alla conoscenza di Ary anche lontano dalle telecamere. Poi una sequela di segnalazioni ha rimesso in discussione tutto ma per il momento i protagonisti di Temptation Island non possono parlare forse perché si prevede un confronto a Uomini e Donne nel corso delle registrazioni delle nuove puntate del dating show di Canale 5.

Temptation Island, Valerio a Gallipoli con un’altra

Insomma, stando alle segnalazioni, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito si sarebbero rivisti dopo Temptation Island, ancora innamorati anche se con tante cose da risolvere, e così Arianna Mercuri si sarebbe allontanata. Ci sono, tuttavia, anche delle segnalazioni sul conto della tentatrice, beccata in un noto locale di Roma con un misterioso ragazzo, dunque la love story con Valerio sarebbe terminata già da tempo? Quel che è certo è che, secondo Lorenzo Pugnaloni che dice di averne delle prove, Ciaffaroni ieri sera era a Gallipoli con un’altra.

“Valerio avrebbe tradito Ary (sempre se stavano - stanno insieme) con una ragazza ieri sera a Gallipoli. Ho le chat di lei dopo una notte passata insieme”.

Dunque secondo questo sviluppo non ci sarebbe stato nulla di nuovo con Sarah, con cui la relazione è chiusa, mentre ci sarebbe stato un tradimento nei confronti di Ary con la quale probabilmente Valerio si vedeva ancora. Non resta che attendere che tutti possano parlare liberamente di cosa è successo dopo Temptation Island, nel frattempo un appunto doveroso: raccontare di una nottata appena trascorsa con un uomo che non è neppure famoso per provare ad esserlo, non è una grande cosa.

