Temptation Island, Valerio Ciaffaroni rivela: "Ecco come vanno le cose con Ary"

Valerio Ciaffaroni torna sui social dopo Temptation Island e, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, svela come stanno realmente le cose tra lui e l'ex tentatrice Ary.

Dopo mesi di silenzio, Valerio Ciaffaroni ha finalmente deciso di tornare sui social e fare un piccolo bilancio del suo percorso televisivo. Non solo. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, il romano ha colto l'occasione anche per parlare del suo stato d'animo e del rapporto con l'ex tentatrice Ary Mercuri.

Valerio e Ary stanno ancora insieme? Parla lui

Valerio Ciaffaroni è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island. Il giovane romano aveva deciso di partecipare al docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia insieme a Sarah Esposito per mettere alla prova la loro storia d'amore. Le cose, però, non sono andate come speravano visto che, al falò di confronto finale, lui ha ammesso di non essere più innamorato a causa dei tradimenti di lei. I due hanno poi provato a riavvicinarsi lontano dalle telecamere, ma senza successo: Valerio ha deciso di voltare definitivamente pagina e dare una possibilità alla storia con Ary Mercuri.

Ma come prosegue la storia tra lui e l'ex tentatrice di Temptation Island? A rivelare come stanno realmente le cose tra loro ci ha pensato il romano che, dopo aver rotto il silenzio sui social e raccontato ciò che ha vissuto dopo la turbolenta rottura con Sarah, ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan.

La confessione di Valerio sul rapporto con Ary

Dopo aver messo un punto definitivo alla sua lunga storia d'amore con Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni ha voluto dare una possibilità alla frequentazione con Ary Mercuri. Invitati da Maria De Filippi a Uomini e Donne, infatti, il romano e la tentatrice della 13esima edizione di Temptation Island hanno svelato di aver ripreso a frequentarsi.

A raccontare come vanno le cose tra loro ci ha pensato proprio Valerio. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan circa il suo attuale stato d'animo e alla sua relazione con Ary, l'ex discusso protagonista del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 ha raccontato:

Il periodo un po' così ormai me lo sono lasciato alle spalle e adesso il focus è quello di pensare al mio benessere e alle cose che mi fanno sorridere. Diciamo che se ad oggi sto bene è perché ho scelto di star bene e comunque so che non è un punto di arrivo ma una bellissima ripartenza. Con Ary va molto bene. La cosa che apprezzo di più è che ogni volta che la vedo la mia giornata migliora notevolmente e diciamo che Ary oltre ad essere una persona fantastica, è una persona con cui riesco a parlare di tutto e ad essere veramente me stesso. Ad oggi credo che un’intesa così sincera è una cosa molto importante per il nostro rapporto e poi ragazzi, è laziale.

