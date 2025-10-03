Temptation Island, Denise Rossi rivela: "Lasciata dalla persona a cui avevo dato tutta me stessa, ho fatto fatica"

News VIP

L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, Denise Rossi, ha rotto il silenzio sui social e parlato del dolore che ha dovuto affrontare dopo la rottura con Marco Raffaelli.

Dopo Rosario Guglielmi, anche Denise Rossi è tornata sui social per fare un piccolo bilancio del suo percorso televisivo. Senza mezzi termini, l'ex protagonista della 13esima edizione di Temptation Island ha raccontato di aver sofferto molto per la fine della sua storia d'amore con Marco Raffaelli.

Le prime dichiarazioni social di Denise Rossi

La 13esima edizione di Temptation Island, che è stata la più vista di sempre, si è conclusa con i due appuntamenti speciali di Temptation Island e poi...e poi dedicati al percorso delle sette coppie: Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Alessio Loparco e Sonia Mattalia, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, Denise Rossi e Marco Raffaelli, Valentina Riccio e Antonio Panico, Mariaconcetta Schembri e Angelo Scarpata.

Dopo un lungo silenzio social dettato dalla loro partecipazione al docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, i protagonisti hanno potuto riaprire i profili social e rispondere alle curiosità dei loro fan. Se alcuni si sono voluti togliere qualche sassolino dalla scarpa, Denise ha deciso di vuotare il sacco e raccontare come ha vissuto le ultime settimane dopo la rottura con Marco.

Lo sfogo di Denise e la reazione di Marco

Denise Rossi è stata una delle protagoniste dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island. La ragazza aveva deciso di partecipare al docu-reality delle tentazioni di Canale 5 insieme a Marco Raffaelli per mettere alla prova la loro relazione e capire se potersi fidare ancora dopo aver scoperto di un tradimento del fidanzato. Le cose, però, non sono andate come sperava visto che, durante la puntata un mese dopo, lei ha confessato di essere stata nuovamente lasciata.

Ma cosa è successo dopo Temptation Island? A svelarlo è stata Denise, che ha pubblicato un lungo post sui social in cui ha raccontato ciò che ha veramente vissuto dopo la fine della relazione con Marco. "Quest’estate per me è stata diversa da tutte le altre" ha esordito così la Rossi, che ha rivelato di essersi ritrovata a dover fare i conti con un dolore molto forte e ringraziato tutti per averla sostenuta e aiutata in questi mesi:

Dopo la fine della mia esperienza a Temptation Island mi sono ritrovata a fare i conti con un dolore che non pensavo di dover affrontare: essere lasciata dalla persona a cui avevo dato tutta me stessa. Ho conosciuto la solitudine, le notti fatte di pensieri, i giorni in cui il sorriso sembrava lontano e in cui il cuore faceva fatica a reggere il peso di quello che era successo. Ma in mezzo a questa sofferenza ho sentito nascere anche una piccola forza nuova. Una speranza silenziosa, che mi ha spinta a credere che, nonostante tutto, tornerò a sorridere davvero. Forse non subito, forse non come prima, ma con una consapevolezza diversa: quella di aver attraversato il dolore e di aver trovato dentro di me il coraggio di ricominciare.

Le parole di Denise hanno commosso tutti e provocato anche la reazione del suo ex fidanzato. Proprio Marco, infatti, ha commentato il post con le emoticon di un lucchetto e di un cuore. Segno evidente che tra loro continua ad esserci stima e affetto.

