Temptation Island, Sarah e Valerio pronti ad un faccia a faccia nello studio di Uomini e Donne

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, Sarah e Valerio si incontreranno a Uomini e Donne per un confronto a tre con la tentatrice Ary. Ecco le ultime sui protagonisti di Temptation Island.

Tutti con i popcorn pronti per il confronto tra Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Ary nello studio di Uomini e Donne. Secondo una recente indiscrezione, infatti, i tre protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island si rincontreranno nello studio del dating show di Maria De Filippi a settembre.

Temptation Island, Sarah e Valerio nello studio di Uomini e Donne

La nuova stagione di Temptation Island si è conclusa da pochi giorni e noi ci sentiamo già orfani del programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Il pubblico ha premiato questa stagione con ascolti altissimi, catturato dalle coppie e in particolare da quella formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. Il loro percorso è stato particolare dal momento che sembrava inizialmente scontato che la coppia si sarebbe lasciata, dopo che Sarah ha confessato i suoi tradimenti rendendo reali i dubbi del suo fidanzato, ma quando si sono incontrati al falò in molti hanno tifato per un ritorno di fiamma.

Valerio ha baciato la tentatrice Ary con la quale ha iniziato una conoscenza anche dopo la fine di Temptation Island, mentre Sarah è apparsa sinceramente pentita del suo comportamento e molto ferita dall’aver perso Valerio per il quale è palese prova ancora dei forti sentimenti. Dopo la fine del programma sono arrivate diverse segnalazioni su questo triangolo, e sembra che Sarah e Valerio si stiano rivedendo in segreto mentre Ciaffaroni avrebbe messo fine al suo flirt con Ary, avvistata in un noto locale romano in atteggiamenti intimi con un altro ragazzo.

Al momento i tre protagonisti di Temptation Island non hanno ancora chiarito cosa sia successo tra i loro e la motivazione potrebbe essere molto semplice. Stando all’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnlaoni, infatti, Sarah, Valerio e Ary sarebbero stati contattati dalla redazione di Uomini e Donne per un confronto a tre in studio. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, confronto a tre a Uomini e Donne?

Arriva un confronto a tre a Uomini e Donne per i protagonisti di Temptation Island? Dopo la fine del programma, Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni hanno ripreso possesso dei loro social ma non hanno ancora commentato la loro esperienza nel reality condotto da Filippo Bisciglia, questo perché si vocifera che i due siano stati contattati, insieme alla single Ary, per un confronto a tre nello studio di Uomini e Donne. Tra pochi giorni, a fine agosto, si registreranno le prime puntate della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi e sarà dato ampio spazio anche ai protagonisti di Temptation Island, visto che questa edizione è stata particolarmente premiata dagli ascolti.

"Sarah non parla, già contattata per Uomini e Donne e per un confronto a tre in studio. Quasi certamente le sarà proposto il trono subito dopo. L’intenzione di darle il trono c'è già dalla settimana scorsa. Speriamo che lei accetti e si senta davvero pronta, non vogliamo una Francesca Sorrentino 2.0”.

Questa l’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni sui social poche ore fa. Insomma, sembra che Sarah e Valerio avranno modo di confrontarsi nello studio di Canale 5, alla presenza della single Ary, questo certo se tra loro non ci sarà un ritorno di fiamma viste le ultime segnalazioni che vogliono i due ex ancora in contatto. Maria è pronta a dare a Sarah il trono, mentre lei sembra che nel frattempo si stia lamentando con le sue amiche perché Valerio è uscito fuori molto bene dal programma, ed è ben diverso da come è nel quotidiano.

Scopri le ultime news su Temptation Island.