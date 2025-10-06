Temptation Island, Valentina Riccio presa di mira dagli Haters: ''Se vado dal chirurgo divento Belen''

News VIP

Valentina Riccio, ex protagonista di Temptation Island, replica alle critiche social per il suo aspetto fisico.

Protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island in onda su Canale 5, Valentina Riccio sta per convolare a nozze con Antonio Panico. La ragazza, tuttavia, è stata presa di mira dagli haters per il suo aspetto fisico e ha replicato per le rime sui social.

Temptation Island, Valentina Riccio vittima degli haters

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ci sono anche Valentina Riccio e Antonio Panico. La loro love story è iniziata in modo davvero particolare, dato che Valentina ha scoperto dopo tempo che lei era l’amante e che Antonio era già fidanzato. Lui ha fatto ammenda e ha provato in tutti i modi a farsi perdonare ma lei ha voluto portarlo nel reality condotto da Filippo Bisciglia per metterlo alla prova. Il loro percorso si è concluso con un falò di confronto emozionante e una proposta di matrimonio. La coppia è tornata più solida che mai e si è raccontata anche negli speciali di Temptation Island in onda su Canale 5, quando Sonia Barriale e Simone Margagliotti hanno scoperto il sesso del loro bebè in arrivo.

Valentina e Antonio hanno regalato a Filippo la bomboniera delle loro nozze, poi il partenopeo ha sorpreso la sua fidanzata con una romantica ed emozionante promessa pubblica e la serenata del cantante Sal Da Vinci. Insomma, tutto procede per il meglio e le nozze si avvicinano ma nel frattempo Valentina è stata presa di mira dagli haters, e ha deciso di replicare per le rime. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Valentina replica alle critiche

Ammettiamolo, negli ultimi anni tutti coloro che prendono parte a Temptation Island poi tornato sui social completamente cambiati, stravolti dopo ricorso alla chirurgia estetica e alle punturine, con tanta voglia di diventare qualcuno sui social cavalcando l’onda della popolarità del momento. Valentina Riccio, invece, ha mostrato di essere totalmente disinteressata a questo mondo, di aver partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia solo ed esclusivamente per salvare la sua relazione e così ha fatto. Questo, per assurdo, ha portato alcuni utenti del web ha criticarla per il suo aspetto fisico, ritenuto lontano dagli standard.

“Ragazze, volevo dire una roba. Siamo tutte belle, bellissime se andiamo dal chirurgo e in più ci mettiamo anche i filtri. Perciò, è inutile che mi criticate dicendo: “Eh, però tu hai la gobba al naso, hai 33 anni e sembra che ne hai 40″. Ma tutto a posto ragazzi? Anche io se vado dal chirurgo e in più metto anche il filtro divento Belen Rodriguez”.

Ha sbottato Valentina, dopo aver ricevuto l’ennesima critica per il suo aspetto fisico, attraverso un video su Tik Tok. Un applauso a Riccio che se ne infischia e rimane sé stessa, accanto al suo promesso sposo Antonio Panico.

Scopri le ultime news su Temptation Island.