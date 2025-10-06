TGCom24
Home | VIP | News | Temptation Island | Temptation Island, Valentina Riccio presa di mira dagli Haters: ''Se vado dal chirurgo divento Belen''
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
News VIP

Temptation Island, Valentina Riccio presa di mira dagli Haters: ''Se vado dal chirurgo divento Belen''

Irene Sangermano

Valentina Riccio, ex protagonista di Temptation Island, replica alle critiche social per il suo aspetto fisico.

Temptation Island, Valentina Riccio presa di mira dagli Haters: ''Se vado dal chirurgo divento Belen''

Protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island in onda su Canale 5, Valentina Riccio sta per convolare a nozze con Antonio Panico. La ragazza, tuttavia, è stata presa di mira dagli haters per il suo aspetto fisico e ha replicato per le rime sui social.

Temptation Island, Valentina Riccio vittima degli haters

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ci sono anche Valentina Riccio e Antonio Panico. La loro love story è iniziata in modo davvero particolare, dato che Valentina ha scoperto dopo tempo che lei era l’amante e che Antonio era già fidanzato. Lui ha fatto ammenda e ha provato in tutti i modi a farsi perdonare ma lei ha voluto portarlo nel reality condotto da Filippo Bisciglia per metterlo alla prova. Il loro percorso si è concluso con un falò di confronto emozionante e una proposta di matrimonio. La coppia è tornata più solida che mai e si è raccontata anche negli speciali di Temptation Island in onda su Canale 5, quando Sonia Barriale e Simone Margagliotti hanno scoperto il sesso del loro bebè in arrivo.

Valentina e Antonio hanno regalato a Filippo la bomboniera delle loro nozze, poi il partenopeo ha sorpreso la sua fidanzata con una romantica ed emozionante promessa pubblica e la serenata del cantante Sal Da Vinci. Insomma, tutto procede per il meglio e le nozze si avvicinano ma nel frattempo Valentina è stata presa di mira dagli haters, e ha deciso di replicare per le rime. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Valentina replica alle critiche

Ammettiamolo, negli ultimi anni tutti coloro che prendono parte a Temptation Island poi tornato sui social completamente cambiati, stravolti dopo ricorso alla chirurgia estetica e alle punturine, con tanta voglia di diventare qualcuno sui social cavalcando l’onda della popolarità del momento. Valentina Riccio, invece, ha mostrato di essere totalmente disinteressata a questo mondo, di aver partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia solo ed esclusivamente per salvare la sua relazione e così ha fatto. Questo, per assurdo, ha portato alcuni utenti del web ha criticarla per il suo aspetto fisico, ritenuto lontano dagli standard.

“Ragazze, volevo dire una roba. Siamo tutte belle, bellissime se andiamo dal chirurgo e in più ci mettiamo anche i filtri. Perciò, è inutile che mi criticate dicendo: “Eh, però tu hai la gobba al naso, hai 33 anni e sembra che ne hai 40″. Ma tutto a posto ragazzi? Anche io se vado dal chirurgo e in più metto anche il filtro divento Belen Rodriguez”.

Ha sbottato Valentina, dopo aver ricevuto l’ennesima critica per il suo aspetto fisico, attraverso un video su Tik Tok. Un applauso a Riccio che se ne infischia e rimane sé stessa, accanto al suo promesso sposo Antonio Panico.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Ciro Solimeno dopo la rottura con Martina De Ioannon: ecco come sta
news VIP Uomini e Donne, Ciro Solimeno dopo la rottura con Martina De Ioannon: ecco come sta
Forbidden Fruit Anticipazioni 7 ottobre 2025: Yildiz corre da Kemal, ma lui sta sposando Zehra!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 7 ottobre 2025: Yildiz corre da Kemal, ma lui sta sposando Zehra!
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 5 ottobre: Emiliano ipnotizza, Tommaso divide!
news VIP Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 5 ottobre: Emiliano ipnotizza, Tommaso divide!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025
Grande Fratello, Rasha Younes entra nella Casa questa sera: chi è la nuova concorrente
news VIP Grande Fratello, Rasha Younes entra nella Casa questa sera: chi è la nuova concorrente
Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 ottobre 2025: Luna e RJ a confronto, la verità verrà a galla?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 ottobre 2025: Luna e RJ a confronto, la verità verrà a galla?
Stefano De Martino rompe il silenzio sul caso dei video rubati: "Non lo auguro a nessuno"
news VIP Stefano De Martino rompe il silenzio sul caso dei video rubati: "Non lo auguro a nessuno"
Grande Fratello, Jonas Pepe si sbilancia sulle sue prime nomination: "È una bomba a orologeria" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Jonas Pepe si sbilancia sulle sue prime nomination: "È una bomba a orologeria" (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV