Temptation Island, Valentina Riccio annulla le nozze con Antonio Panico? ''Lui ha sbagliato''

Irene Sangermano

Valentina Riccio ha scoperto alcuni messaggi di Antonio Panico ed un ex protagonista di Temptation Island e i fan temono che le nozze siano in pericolo.

Cosa è successo tra Antonio Panico e Valentina Riccio? I due protagonisti di Temptation Island devono sposarsi ma il matrimonio potrebbe essere a rischio. Valentina, infatti, ha scoperto che il suo fidanzato ha scambiato messaggio con una protagonista di un’altra edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, saltano le nozze di Antonio e Valentina?

Dopo il loro percorso a Temptation Island, tra le piazzate di lui e le lacrime di lei, Antonio Panico e Valentina Riccio si sono ritrovati e al falò di confronto finale tra loro è arrivata anche una romantica, quanto scenografica, proposta di matrimonio. La coppia è apparsa molto unita e solida anche dopo la fine del programma, durante le interviste con Filippo Bisciglia, al quale hanno anche regalato la bomboniera scelta per il loro matrimonio. Il grande evento è alle porte, Valentina ha già scelto l’abito da sposa e sembra che presto la coppia partenopea celebrerà insieme a parenti e amici il grande sì, diventando così una famiglia anche agli occhi della legge.

Tuttavia, proprio negli ultimi giorni, è successo qualcosa di clamoroso che potrebbe far saltare le nozze. Valentina, presa di mira per il suo aspetto fisico, ha rivelato di aver scoperto una chat di Antonio con una protagonista di Temptation Island di un’altra edizione. I due si scambiavano messaggi e lei lo ha anche invitato per un caffè, ovviamente senza richiedere la sua presenza. Ma cosa è successo dopo? I due diretti interessati aggiornano i fan e rassicurano.

Temptation Island, Antonio e Valentina rassicurano

Valentina Riccio vuole lasciare Antonio Panico ad un passo dalle nozze? I due protagonisti di Temptation Island stanno vivendo un momento di crisi dal momento che Valentina ha beccato alcune chat sospette di Antonio. Nelle ultime ore, subissati dalle domande dei fan che vogliono sapere ogni dettaglio sulla questione, entrambi hanno fornito sui social la loro versione dei fatti.

“Poi ci tenevo tanto a rispondere alla domanda più richiesta: io ho scritto alla ragazza in questione ci siamo chiarite però ragioniamo completamente su due binari diversi, detto ciò per me la questione si è chiusa ieri sera con questa ragazza, riguardo Antonio la stiamo risolvendo. Lui purtroppo ha sbagliato perché non me lo ha detto subito, però ci sono rimasta non male, di più”.

Ha confessato Valentina che ha ammesso di essere rimasta molto male scoprendo questa chat, anche se dopo un confronto con la ragazza in questione ha capito che forse non c’era malizia. Antonio, dal canto suo, ha chiesto di non offenderlo senza sapere e poi ha assicurato di non essersi lasciato con Valentina, ma di avere con lei solo un’incomprensione. Insomma, almeno per il momento, le nozze non sono annullate.

