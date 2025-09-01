Temptation Island, una coppia del programma si è detta addio dopo aver perso il loro bebè

News VIP

Sofia Calesso e Alessandro Medici, ex coppia di Temptation Island, si è detta addio. Ecco perché e cosa c'entra la gravidanza non andata a buon fine.

Una coppia di Temptation Island si è lasciata. L’annuncio arriva da lei che ha ammesso che, dopo aver perso il suo bambino, purtroppo la relazione si è incarnata del tutto e ha portato entrambi a scegliere per un addio definitivo. Ecco di chi stiamo parlando.

Temptation Island, Sofia e Alessandro si sono lasciati

I fan di Temptation Island si ricorderanno senza dubbio di Sofia Calesso e Alessandro Medici, protagonisti dell’edizione mista del reality delle tentazioni di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Il percorso di questa coppia a Temptation Island è stato molto altalenante a casa della gelosia fortissima di lui nei confronti della sua fidanzata. La coppia si è incontrata al falò di confronto e ha discusso animatamente, ma alla fine ha deciso di uscire insieme dal programma. Fuori da Temptation Island, Sofia e Alessandro hanno vissuto un momento non semplice, annunciando la gravidanza e poi di aver perso il loro bambino.

Un evento ovviamente devastante per questa coppia che, nonostante tutte le difficoltà del caso, ha continuato a rimanere insieme e ha deciso di dare al rapporto, seppur incrinato, una seconda possibilità. È arrivata così anche la proposta di matrimonio, con la volontà di chiedere ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che avevano condiviso con loro l’esperienza nel villaggio, di fare da testimoni. Purtroppo, ad oggi, Sofia e Alessandro non stanno più insieme e il matrimonio non si è mai concretizzato. A spiegare tutta la situazione ci ha pensato lei sul portale PIùDonna.

Tempration Island, Sofia e Alessandro divisi dalla perdita del loro bambino

Non è mai semplice affrontare un vero e proprio lutto come quello della perdita del proprio bambino durante la gravidanza, e lo sanno bene Sofia Calesso e Alessandro Medici. La coppia di Temptation Island è stata messa in crisi da questo evento terribile, e sembrava essersi rialzata con una bella proposta di matrimonio, ma purtroppo le nozze non si sono mai concretizzate. Mentre Sonia e Simone si sono lasciati nonostante la gravidanza, Sofia rivela che la perdita del bambino ha messo in crisi il rapporto definitivamente.

“Già molte cose non andavano bene, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un evento molto personale che ci ha portato ad allontanarci definitivamente. In realtà non ho superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui non rendendogli più la vita serena. A giugno quindi mi ha messo da parte dichiarando di non essere più innamorato di me.”

Ha spiegato Calesso che ha ammesso di aver vissuto questo addio dopo tanto tempo come una seconda terribile perdita, dal momento che non si aspettava che Alessandro l’avrebbe lasciata nonostante ci fossero evidenti problemi. Nonostante tutto, Medici ha aiutato Sofia a fare il trasloco, dato che si è trasferita ufficialmente nella nuova casa ad agosto, rendendole tutto meno pesante.

Scopri le ultime news su Temptation Island.