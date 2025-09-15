Temptation Island, Lino Giuliano dopo l'intervista di Raoul Bova a Verissimo: "Il rispetto non ha titoli, nè fama"

News VIP

L'ex discusso protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, rompe il silenzio sui social e commenta l'intervista rilasciata da Raoul Bova nello studio di Verissimo.

Stasera lunedì 15 settembre 2025 andrà in onda su Canale 5 lo speciale Temptation Island e poi...e poi. Nell'attesa, Lino Giuliano ha deciso di intervenire sui social e commentare l'intervista rilasciata da Raoul Bova a Verissimo circa lo scandalo che l’ha visto protagonista insieme a Martina Ceretti.

Raoul Bova racconta la sua verità a Verissimo: la reazione di Lino Giuliano

L'attesa è finita! Stasera su Canale 5 andrà in onda Temptation Island e poi...e poi, la puntata speciale dedicata ai protagonisti della 13esima edizione: Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Alessio Loparco e Sonia Mattalia, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, Denise Rossi e Marco Raffaelli, Valentina Riccio e Antonio Panico, Mariaconcetta Schembri e Angelo Scarpata. Un appuntamento ricco di emozioni, in cui non mancheranno accesi confronti, colpi di scena e decisioni inaspettate.

In attesa di rivedere le coppie dell'ultima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia nello studio di Uomini e Donne, Lino Giuliano è tornato a far parlare di sè. Il motivo? L'ex fidanzato di Alessia Pascarella è intervenuto sui social e commentato l'intervista rilasciata da Raoul Bova a Verissimo, criticandolo per il suo comportamento e facendo un parallelismo con il suo percorso televisivo.

Lino Giuliano critica Raoul Bova

Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda domenica 14 settembre 2025, Raoul Bova ha deciso di rompere il silenzio e parlare per la prima volta in televisione dello scandalo che l’ha recentemente coinvolto. L’attore, che a breve tornerà su Canale 5 con la nuova stagione di Buongiorno mamma, ha rivelato di non essersi piegato di fronte alle minacce e ammesso di avere vissuto la pubblicazione delle sue chat private con Martina Ceretti come una vera e propria "violenza": "Non avevo nulla da nascondere ed è sbagliato piegarsi alle minacce, in primis perché credo nella giustizia. Nonostante la grande delusione e sofferenza nel vedere un accanimento mediatico, io non mi piego".

A dire la sua è arrivato un ex discusso protagonista di Temptation Island. Si tratta di Lino Giuliano che si è lasciato andare a un inaspettato sfogo sui social in cui ha criticato il comportamento di Bova e sottolineato come, a differenza sua, lui si sarebbe assunto le proprie responsabilità:

Leggi anche Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Ho visto oggi l’intervista di Raoul Bova a Verissimo. Ma mi chiedo: perché sempre e solo vittimismo? Perché non dire chiaro e tondo: “ho sbagliato, ho tradito“? E addirittura dare colpe a Fanpage, Corriere, Repubblica, Vanity Fair e altre testate giornalistiche… ma dai! Le colpe non sono dei giornali, le colpe sono di chi sbaglia. Qual è la differenza tra Raoul e me, Lino di Temptation Island l’anno scorso? Che lui sarà pure un attore di spessore, e alziamo le mani lavorativamente…ma davanti al rispetto per la propria donna siamo tutti uguali. Il rispetto non ha titoli, né fama. Quando sbagli con la tua compagna, devi solo chiedere scusa. Non girare la frittata, non fare la vittima e soprattutto non dare la colpa ai giornali. lo almeno la faccia ce l’ho messa e mi sono preso le mie responsabilità. E questo, nel bene o nel male, è ciò che ti distingue come uomo. Avete rotto le pa**e, responsabilità!

Scopri le ultime news su Temptation Island.