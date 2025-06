Temptation Island, tra i tentatori della nuova edizione anche un ex volto del parterre over di Uomini e Donne

News VIP

Temptation Island sta per tornare in onda su Canale 5: stando alle ultime indiscrezioni, tra i tentatori ci sarà anche un cavaliere dell'ultima edizione del parerre over di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta!

Manca sempre meno alla 13esima edizione di Temptation Island. Ma chi saranno i tentatori che metteranno a dura prova i sentimenti delle sette coppie in gioco? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che nel cast ci sarà anche Diego De Fazio, ex cavaliere di Uomini e Donne.

Le ultime indiscrezioni sui tentatori della nuova edizione di Temptation Island

Cresce l'attesa per la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone il veterano Filippo Bisciglia, che accompagnerà tutte le coppie nel loro viaggio nei sentimenti. A fare da sfondo sarà quest'anno la Calabria, più precisamente il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina.

Sette le coppie che si metteranno in gioco nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta e infine Valentina e Antonio. Ma chi saranno i tentatori e le tentatrici che dovranno mettere alla prova i protagonisti del docu-reality di Canale 5? Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarà anche un volto dell'ultima stagione del parterre over di Uomini e Donne.

Diego De Fazio: da Uomini e Donne a Temptation Island

Le sette coppie di Temptation Island 2025 sono state svelate e ora il pubblico di Canale 5 è curioso di conoscere i nomi dei tentatori e delle tentatrici che metteranno a dura prova la fedeltà dei protagonisti del programma. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, oltre a Gabriel Merolla e Francesco Farina, un altro volto di Uomini e Donne sarebbe stato contattato per entrare a far parte del cast della 13esima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Stiamo parlando di Diego De Fazio, che è stato tra i cavalieri dell’ultima edizione del trono over di Uomini e Donne. "Il cavaliere si prepara a una nuova sfida televisiva. Diego farà parte del cast dei tentatori di Temptation Island 2025, pronto a mettere alla prova la solidità delle coppie partecipanti" si legge sul portale di Lollomagazine.

Per chi non lo sapesse, Diego ha partecipato all'ultima stagione di Uomini e Donne conquistando tutti con i suoi modi diretti, ma eleganti. Il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi è stato parecchio turbolento e caratterizzato dalla frequentazione con diverse dame: da Cristina e Sabrina ad Agnese e Isabella. Diego non ha trovato l'amore, ma ha sicuramente lasciato il segno nello studio. Riuscirà a creare scompiglio nelle coppie in gara? L'appuntamento con Temptation Island è per giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5.

