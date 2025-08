Temptation Island, Tony Renda svela quali saranno i suoi progetti lavorativi: "Voglio partecipare a un reality"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Tony Renda, si è raccontato in una nuova intervista, rivelando quali saranno i suoi progetti lavorativi.

Tony Renda è stato uno dei protagonisti dell'edizione 2024 di Temptation Island insieme all'allora fidanzata Jenny Guardiano. Nonostante dal programma i due siano usciti come coppia, a distanza di meno di un anno è avvenuta una dura rottura, che ha messo fine alla loro storia d'amore. Intervistato da Fanpage.it, Tony Renda ha riaperto il capitolo Jenny e ha poi rivelato quali saranno i suoi progetti lavorativi futuri.

Temptation Island, Tony Renda svela quali sono i suoi progetti futuri da dj

Solo una settimana fa, Tony Renda aveva deciso di svelare il suo nuovo progetto da DJ: l'ex protagonsita di Temptation Island ha, infatti, pubblicato un video su Instagram nel quale raccontava che era appena iniziata "una nuova fase" della sua vita e che al suo fianco c'è un team che lo aiuterà a realizzare il suo sogno e con cui ha già stabilito le nuove date del suo tour. Tony ha anche sottolineato che "qualsiasi decisione privata o professionale" sarà esclusivamente di sua competenza. In questa dichiarazione c'è forse una frecciatina lanciata all'ex fidanzata Jenny Guardiano? Dell'ex compagna, con cui ha vissuto 7 anni di relazione, Tony Renda ha parlato in un'intervista a Fanpage.it, raccontando alcuni retroscena sulla fine del loro rapporto e della delusione che ha provato nei suoi confronti.

Sul suo nuovo progetto da dj, Tony Renda ha raccontato di aver intenzione di dedicarsi maggiormente al suo lavoro, accantonando la sua vita professionale e di voler puntare a un pubblico più vasto, uscendo dai confini dell'amata Sicilia: "Accantono un attimo la vita sentimentale per dedicarmi di più al mio lavoro. Faccio il Dj da sempre, ma vivendo in Sicilia, ero il deejay dell'isola. Il nuovo progetto punta a una produzione fuori Italia. Il mio obiettivo è raggiungere l'Europa". Per questo, il dj siciliano si è recato a Ibiza e ha stretto nuove collaborazioni e fissato nuove date, per le quali manca solo la conferma.

Questo progetto arriva all'indomani dell'esperienza fallimentare in tv post-Temptation Island. Non avendo alcuna esperienza in tv, ha dichiarato Tony Renda, non ha saputo sfruttare al meglio la sua visibilità: "È stata una bella opportunità, ma non l'ho sfruttata bene e sono tornato a fare quello che facevo prima".

Temptation Island, Tony Renda rivela: "Voglio partecipare a un reality"

Ora che ha lanciato il suo nuovo progetto da dj, Tony Renda non ha intenzione di ripetere gli errori del passato. A Fanpage.it, infatti, ha dichiarato di aver fatto tesoro di alcuni errori commessi e che sono diventati un bagaglio di esperienze per il futuro: "Ho sbagliato la comunicazione" ha rivelato "mi sono ritrovato con un pubblico molto giovane, mentre io ero abituato alle generazioni più vicine a me. Non conoscendo il linguaggio dei ragazzi di oggi, mi sono trovato spiazzato".

Tuttavia, l'esperienza in tv non è qualcosa di totalmente negativo, da accantonare. Al contrario, l'ex protagonista del docureality di Canale 5 ha ammesso che gli piacerebbe avere una seconda opportunità in tv, in particolare, vorrebbe partecipare a un reality: "Prima non avevo questa ambizione perché ero insicuro, pensavo di non avere i contenuti giusti per poter fare televisione. In realtà è un'opportunità e l'ho capito adesso. Oggi vorrei fare tv, un reality non mi dispiacerebbe".

