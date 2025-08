Temptation Island, Tony Renda: "Jenny Guardiano non so più chi sia, sono profondamente deluso!"

News VIP

Il dj ed ex volto di Temptation Island, Tony Renda, ha ricordato la sua discussa esperienza nel famoso villaggio delle tentazioni e ha parlato della fine della relazione con Jenny Guardiano.

Tony Renda e Jenny Guardiano continuano a stare al centro del gossip per la fine della loro relazione. A svelare la verità ci ha pensato il dj ed ex volto di Temptation Island che, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ha raccontato cosa è realmente successo tra lui e la sua ormai ex fidanzata.

La verità di Tony Renda sulla rottura con Jenny Guardiano

Tony Renda e Jenny Guardiano sono stati tra i concorrenti della 12esima edizione di Temptation Island. Il loro percorso nel famoso villaggio delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è stato a dir poco turbolento. Nonostante le difficoltà e le confessioni di tradimento, i due hanno deciso di darsi un'altra possibilità e lasciare il programma insieme. Tuttavia, le cose non sono andare per il verso giusto e, nel giro di poco tempo, hanno annunciato la rottura sui social.

Una rottura che è stata piuttosto burrascosa. Non sono mancate, infatti, velenose frecciatine e pesanti accuse sui social tra i due. A raccontare la verità ci ha pensato Tony che, in una recente intervista rilasciata a Fanpage, ha rivelato di essere profondamente deluso dal comportamento della sua ex Jenny e di essere convinto che lei sia stata influenzata da chi la circonda:

Lei è una persona molto sensibile e giovane. La giustifico. Non è determinata nelle sue cose, si fa influenzare tanto da chi la circonda. Io sono convinto che qualcuno le abbia messo una pulce in testa. L'amore era forte, eravamo insieme da 7 anni, e il cambio di direzione da parte sua, secondo me, è stato dettato da terzi. Lei è ancora oggi arrabbiata, continua ad attaccarmi. A me dispiace, spero che possa trovare la felicità di cui ha bisogno perché se lo merita. È arrabbiata perché non si aspettava la mia decisione (di porre fine alla relazione, ndr). Mi ha messo nelle condizioni di lasciarla. Non so più chi è oggi. Io le avrei dato la vita. Sono profondamente deluso.

Tony Renda si sbilancia su Temptation Island

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti della sua ex Jenny Guardiano, Tony Renda ha fatto un bilancio della sua esperienza nel villaggio di Temptation Island. "È stata un'esperienza fantastica e non mi aspettavo di avere tutta questa visibilità. È stata una bella opportunità, ma non l'ho sfruttata bene e sono tornato a fare quello che facevo prima" ha confessato il dj, che ha poi replicato a tutti coloro che pensano che il docu-reality di Canale 5 non sia del tutto vero:

Molti personaggi che sono usciti dal programma non hanno saputo prendersi le loro responsabilità. Io non ho mai sentito la pressione di un ruolo, è stato tutto reale. Sono riuscito a esprimere quello che volevo far capire di me. Mi hanno messo nella condizione di raccontarmi, nessuno mi ha detto di comportarmi in un determinato modo. Dopo l'esperienza televisiva ho capito tante cose. Ho fatto cambiamenti importanti, anche se potevo fare di più, ma tutto quello che facevo era inutile, non le interessavano più. Lei non era più felice con me. Ho pensato che la cosa più giusta, anche se mi ha fatto male, era lasciarla andare.

