Temptation Island, il retroscena sulla telefonata tra Rosario Guglielmi e il tentatore Andrea: cosa si sono detti

News VIP

Dopo aver scoperto dell'incontro segreto tra Lucia e Andrea, Rosario ha deciso di chiamare il tentatore per avere ulteriori dettagli: "

La 13esima edizione di Temptation Island si è conclusa da poco, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, che durante l'ultima puntata ha scoperto dell'incontro segreto avvenuto tra la sua fidanzata e il tentatore Andrea Marinelli.

La rivelazione sulla chiamata tra Rosario e il tentatore Andrea dopo Temptation Island

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono stati tra i protagonisti della 13esima edizione di Temptation Island. Durante il percorso nel docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, la ragazza ha chiesto al tentatore Andrea Marinelli di creare una situazione intima con l'intento di far arrivare qualcosa al fidanzato.

Obiettivo raggiunto: i due infatti hanno lasciato il falò di confronto finale insieme visibilmente felici e innamorati. Tuttavia, nella puntata ‘un mese dopo', la situazione è completamente degenerata. Rosario ha scoperto delle chiamate e dell'incontro avvenuto tra Lucia e il tentatore Andrea dopo la fine del programma: "Dopo la fine del programma, lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza. Non aggiungo dettagli, ma resto a disposizione se Rosario volesse sapere altro".

Leggi anche Rosario Guglielmi sarà il testimone di nozze di Valentina e Antonio?

La rivelazione di Andrea ha letteralmente spiazzato e destabilizzato Rosario, che ha deciso di chiamare direttamente il tentatore per avere maggiori dettagli. Conversazione, però, che non è stata fatta sentire al pubblico. A svelare il contenuto della telefonata tra i due ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sui social.

Cosa si sono detti Rosario e il single Andrea nella famosa chiamata

La misteriosa telefonata tra Rosario Guglielmi e il single Andrea Marinelli continua a tenere banco sui social e non solo. In molti, infatti, sono curiosi di sapere cosa si sono detti i due protagonisti della 13esima edizione di Temptation Island. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, il fidanzato di Lucia Ilardo avrebbe chiesto al tentatore ogni dettaglio dell'appuntamento avuto con la sua ormai ex fidanzata.

Andrea avrebbe "risposto senza filtri", fornendo una ricostruzione dettagliata dell'incontro. "Entrambi hanno concordato in un “sodalizio estremo” di mantenere riservati alcuni dettagli emersi nella conversazione. Quello che è certo è che quella chiamata è stata l’unica tra i due: nessun altro contatto successivo, almeno per ora" ha rivelato Pugnaloni. La storia tra Lucia e Rosario, quindi, sarebbe giunta al capolinea visto anche che, di recente, lei è stata avvistata con il tentatore Francesco Farina. Arriverà una replica da parte dei diretti interessati? Staremo a vedere!

Scopri le ultime news su Temptation Island.