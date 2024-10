Temptation Island, nuova a Polemica per Antonio Maietta: fa modificare il Tatuaggio dedicato a Titty (FOTO)

News VIP

Antonio Maietta, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island su Canale 5, ha deciso di far modificare il tatuaggio sulla gamba dedicato all'ex fidanzata Titty Scialò. Ecco la foto che ha pubblicato su Instagram.

Antonio Maietta è stato senza dubbio uno dei protagonisti principali della nuova edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Il rapporto con la fidanzata e promessa sposa Titty Scialò si è interrotto al falò di confronto anticipato, dopo momenti di iconico trash che non scorderemo molto facilmente, e ora il partenopeo ha preso una decisione importante. Si tratta di una modifica al tatuaggio fatto in onore della sua fidanzata sulla gamba, pegno d’amore per farsi perdonare un tradimento. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Antonio e Titty: l’addio è definitivo

Tra le coppie più seguite dell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda su Canale 5, Antonio Maietta e Titty Scialò occupano un posto d’onore anche solo per i picchi di puro trash che ci hanno fatto vivere. La coppia è entrata nel programma a pochi mesi dalle nozze a causa della gelosia di Titty, che secondo Antonio stava opprimendo il rapporto portandolo a spegnersi del tutto. Certo questa gelosia era tutt’altro che immotivata dato che Maietta ha tradito la sua fidanzata, addirittura presentandosi ad un bar del quartiere con un’altra ragazza che presentava ai presenti come sua moglie. Nel villaggio dei fidanzati, Antonio ci ha messo una manciata di ore a capire la sua prossima preda ovvero la single Sara, che ha braccato in ogni modo possibile sperando che capitolasse, e confermasse la sua intenzione di uscire insieme dal reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Mentre Titty gettava tra le fiamma l’anello di fidanzamento comprato per chi euro alla bancarella del mercatino più economico di Parigi, Maietta braccava Saretta come un vero marcatore professionista, ottenendo tuttavia l’effetto opposto a quello desiderato: la bella tentatrice ha preferito letteralmente fuggire e lasciare il programma con tanto di valigia al seguito, piuttosto che passare un weekend da sola con lui! Non ringrazieremo mai abbastanza Antonio per questo momento di altissima televisione mariana. Un mese dopo, Antonio e Titty si sono presentati separati all’intervista con Bisciglia, confermando la scelta fatta al falò di confronto anticipato quando finalmente il partenopeo ha avuto il coraggio di dire alla sua promessa sposa di non essere più innamorato di lei, provocando un altro lancio nel fuoco del “prezioso” anello. Nel frattempo, la coppia torna al centro dell’attenzione ma non per segnalazioni o possibilità di ritorno di fiamma, bensì per il gesto di Maietta nei confronti della sua ex che ha fatto sbellicare dal ridere il popolo del web.

Temptation Island, Antonio modifica il tatuaggio fatto per Titty

Sin dalla pubblicazione del loro video di presentazione, ben prima del debutto di Temptation Island, era chiaro al pubblico di Canale 5 che Antonio Maietta e Titty Scialò ci avrebbero regalato momenti altissimi di trash, e le aspettative non sono state deluse. Proprio nel video di presentazione, Maietta ha svelato di avere sulla gamba un tatuaggio piuttosto grande dedicato alla sua promessa sposa, pegno d’amore fatto per cercare di farsi perdonare un grosso tradimento. Il tatuaggio, oltre a riportare piuttosto fedelmente il volto di Titty, recitava anche la parola moglie. A distanza di qualche mese dalla effettiva fine delle riprese di Temptation Island e, dunque, dalla fine della sua love story con Titty, Antonio ha deciso di modificare il tatuaggio e poche ore fa ha mostrato il risultato nelle sue Ig Stories, suscitando l’ilarità del pubblico con questo gesto.

Il partenopeo, infatti, ha fatto scrivere a caratteri cubitali la parola “EX” vicino alla scritta che recita moglie in lingua straniera. Un colpo da vero genio, degno del suo percorso nel programma. Peccato che Alfonso Signorini abbia preferito al latin lover più sfortunato del piccolo schermo la bella Federica Petagna per il suo Grande Fratello. La ragazza ha senza dubbio molte cose da scoprire su sé stessa vista anche la sua storia personale e la giovane età, ma siamo certi che il suo percorso non avrà nulla di trash cosa che invece Antonio avrebbe dosato con estrema facilità visto quello che è riuscito a fare in poche settimane nel villaggio dei fidanzati.

