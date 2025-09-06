Temptation Island, svelata la data ufficiale della messa in onda della puntata speciale

News VIP

È tutto pronto per l'appuntamento speciale con i protagonisti della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni: Temptation Island e poi...e poi andrà in onda il 15 settembre 2025 su Canale 5.

Il docu-reality delle tentazioni più amato e seguito dagli italiani sta per tornare! Il prossimo 15 settembre 2025 andrà finalmente in onda in prima serata su Canale 5 lo speciale Temptation Island e poi…e poi dedicato alle sette coppie della 13esima edizione.

Svelata la data della puntata speciale di Temptation Island

La tredicesima edizione di Temptation Island è stata la più vista di sempre e ora i telespettatori sono curiosi di scoprire cosa è accaduto alle coppie a distanza di alcuni mesi dalla fine del loro percorso nel villaggio delle tentazioni: Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Alessio Loparco e Sonia Mattalia, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, Denise Rossi e Marco Raffaelli, Valentina Riccio e Antonio Panico, Mariaconcetta Schembri e Angelo Scarpata.

A svelare cosa è successo alle sette coppie del fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sarà l'appuntamento speciale Temptation Island e poi...e poi, che andrà in onda il prossimo lunedì 15 settembre 2025 in prima serata su Canale 5.

In questi mesi i vari protagonisti non hanno pubblicato o svelato nulla circa la loro situazione sentimentale, ma ci sono stati alcuni avvistamenti che hanno portato a pensare che Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri stiano continuano la loro frequentazione lontano dalle telecamere, che Sonia Barrile e Simone Margagliotti si siano lasciati nonostante la gravidanza di lei. L'unica cosa certa è la partecipazione dell'ex tentatore Flavio Ubirti a Uomini e Donne dove ricoprirà il ruolo di tronista.

Temptation Island e poi...e poi in onda il 15 settembre su Canale 5

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la puntata speciale del docu-reality dei sentimenti dedicata ai protagonisti della 13esima edizione. Temptation Island e poi...e poi andrà in onda il prossimo lunedì 15 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone ritroveremo l'amatissimo Filippo Bisciglia, che svelerà e racconterà nel dettaglio cosa è successo alle coppie lontano dalle telecamere.

Il programma prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi torna su nostri schermi a conclusione di un'edizione sorprendente, che ha toccato il 40% di share. Un vero e proprio risultato da record! Il pubblico scoprirà finalmente se le coppie sono riuscite a ricucire i rapporti o se hanno definitivamente preso strade diverse. Un appuntamento davvero imperdibile per tutti! Non mancate.

