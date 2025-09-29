TGCom24
Temptation Island, Sonia Mattalia e Alessio Loparco a Verissimo: ''Sono stato un animale''

Irene Sangermano

Sonia Mattalia e Alessio Loparco a Verissimo. Ecco cosa hanno commentato i due protagonisti di Temptation Island sul loro percorso in tv.

Temptation Island, Sonia Mattalia e Alessio Loparco a Verissimo: ''Sono stato un animale''

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo in onda su Canale 5, Silvia Toffanin ha ospitato una discussa coppia di Temptation Island, quella formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco. L’avvocato si è detto molto pentito per alcune sue esternazioni, mentre lei ancora toccata dal falò di confronto terribile al quale l’ha sottoposta il fidanzato.

Temptation Island, Sonia e Alessio a Verissimo

Ospiti del salotto di Verissimo, Sonia Mattalia e Alessio Loparco si sono dimostrati più uniti che mai. La coppia ha deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island, ma il viaggio nei sentimenti è durato pochissimo dato che Sonia ha convocato Alessio al falò di confronto dopo un giorno. Tra tira e molla, discussioni e ritorno di fiamma inaspettato, già raccontato durante lo speciale del mese dopo Temptation Island, Sonia e Alessio hanno fatto pace e ora hanno trovato una nuova spinta al loro rapporto. Durante l’intervista a Silvia Toffanin, Alessio si è detto molto pentito di come ha trattato la sua fidanzata.

"Mi dispiace tantissimo. Sono profondamente pentito, sono stato un animale in quei frangenti nei confronti di Sonia. Le ho cagionato un dolore gratuito che non meritava. Alcune mie dichiarazioni sono state mal interpretate”.

Ha ammesso Loparco, dichiarando poi di essersi rivisto con la messa in onda e di essersi sentito davvero pentito. Lui è molto innamorato di Sonia, semplicemente il loro rapporto aveva bisogno di una nuova spinta. Mattalia, invece, come l’ha presa?

Temptation Island, Sonia parla di Alessio

Mentre Alessio Loparco si è pentito per alcune dichiarazioni fatte durante il suo percorso a Temptation Island, Sonia Mattalia ha ammesso di aver fatto un grande lavoro per riuscire a comprenderlo e perdonarlo. Sonia, assente dal gender reveal di Sonia Barrile, ha raccontato a Silvia Toffanin di essere voluta andare oltre per amore della loro relazione.

"Non ho perdonato e dimenticato, ma ho voluto comprendere. Ho capito che lui stava attraversando una profonda crisi sia personale sia nella nostra relazione".

Ha spiegato Sonia. La coppia ha raccontato nello speciale di Temptation Island e poi… E Poi di aver voluto ripercorrere alcune tappe della crisi nel programma, scegliendo proprio di fare le vacanze insieme in Calabra. Ad oggi, comunque, tutto procede per il meglio. Insomma, anche se tanti spettatori non ci credevano, la coppia è più unita che mai e ha trovato il proprio lieto fine.

Guida TV