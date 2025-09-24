Temptation Island, Sonia Mattalia assente al gender reveal di Sonia Barriale: ecco perché

News VIP

Gli spettatori di Temptation Island hanno notato una stranezza durante il gender reveal di Sonia Barriale. Mancava solo Sonia Mattalia. Ecco perché.

Nel corso del secondo appuntamento con Temptation Island e poi… E poi, Sonia Barrile e Simone Margagliotti hanno scoperto il sesso del loro bebè. Al gender reveal a sorpresa erano presenti anche tutte le ragazze di questo anno, eccezione fatta per Sonia Mattalia. Ecco perché.

Temptation Island, Sonia Mattalia e Sonia Barrile hanno litigato?

Con la messa in onda della seconda puntata dello speciale di Temptation Island e poi.. E poi, si è concluso ufficialmente il viaggio delle coppie di questo anno. Sonia Barrile e Simone Margagliotti si sono lasciati quando lei, dopo aver dato nuovamente fiducia al suo fidanzato, ha scoperto ulteriori tradimenti pur essendo incinta del loro primo figlio. La gravidanza non era stata cercata ed è capitata, senza dubbio, in un momento di grande difficoltà emotiva per Sonia che, tuttavia, si è mostrata piuttosto serena e risoluta durante l’intervista con Filippo Bisciglia. Dopo aver raccontato la fine della relazione, Sonia e Simone si sono incontrati per scoprire insieme il sesso del loro bebè.

Al gender reveal a sorpresa erano presenti anche tutte le altre fidanzate di questa edizione ovvero Denise, Maria Concetta, Sarah, Valentina e Lucia che hanno fatto un bellissimo regalo alla neomamma. Sonia, emozionata, ha scartato i doni ricevuti e poi, insieme a Simone, ha sollevato una cesta contenente palloncini blu. Dunque la coppia, come anticipato dalle indiscrezioni, è in attesa di un maschietto. I fan di Temptation Island, tuttavia, hanno notato una particolarità in questa scena ovvero l’assenza di Sonia Mattalia. Le due hanno litigato? Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Sonia Mattalia assente al gender reveal

Sonia Mattalia e Sonia Barrile hanno discusso? I fan di Temptation Island hanno notato che, durante il gender reveal andato in scena nella seconda puntata dello speciale Temptation Island e poi… E Poi, la giovane siciliana ha chiesto la partecipazione di tutte le fidanzate di questa edizione ma mancava Mattalia. Cosa è successo?

Secondo Lorenzo Pugnaloni non c’è stata nessuna lite tra le due, semplicemente Mattalia non era presente fisicamente nel giorno della registrazione dello svelamento del sesso del bebè per motivi personali, e le registrazioni della sua intervista con Alessio Loparco sono avvenute in un’altra data. Insomma niente di misterioso, nessun guizzo di gossip ma semplicemente dettagli tecnici. Mattalia e Loparco, a differenza di Sonia Barrile e Simone Margagliotti, sono ancora una coppia e hanno ammesso che la loro esperienza a Temptation Island ha fatto molto bene alla relazione, che ora è più solida e forte che mai dopo questo scossone.

