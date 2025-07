Temptation Island, Sonia M ci è caduta di nuovo: chiama Alessio al falò di confronto e riceve un due di picche

News VIP

Sonia M chiede un falò di confronto straordinario con Alessio a Temptation Island ma lui le dà un due di picche, rimanendo fermo sulla decisione di concludere la loro love story.

Ogni volta che Alessio Loparco parla ci sembra di essere in un film di Checco Zalone e la confusione nella nostra mente aumenta considerevolmente. Nel corso della puntata di Temptation Island andata in onda ieri, mercoledì 30 luglio 2025 su Canale 5, Sonia Mattalia ha deciso di provare a parlare ancora con il suo ex fidanzato che le ha rifilato un bel due di picche.

Temptation Island, Sonia M chiama Alessio al falò straordinario

Tra le coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island c’è quella composta tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Neppure il tempo di arrivare nel resort in Calabria che il giovane avvocato ha ammesso di non aver mai amato la sua compagna e di non essere certo di averla mai amata, scatenando immediatamente la reazione dell’avvocata. Sonia, infatti, ha sempre temuto di essere presa in giro dal giovane fidanzato. Così, lei ha chiamato immediatamente il falò di confronto anticipato e Alessio ha deciso di non presentarsi, non sapendo che poi Sonia avrebbe lasciato comunque il programma costringendo anche lui a dire addio a questa esperienza televisiva.

E proprio il fatto di non essersi potuto godere Temptation Island sembra essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Loparco che, durante il secondo falò con Sonia, ha ammesso di esserci rimasto male per la sua decisione frettolosa lasciandosi andare a surreali spiegazioni, che ci fanno temere per chiunque lo scelga come proprio avvocato difensore. Ma i colpi di scena non sono ancora finiti e, mentre Lucia fa una figuraccia quando il tentatore Andrea svela di averla vista dopo il programma all’oscuro del fidanzato Rosario con il quale era uscita sorridente e pronta alla convivenza, Sonia chiede un falò di confronto straordinario. Non si è forse umiliata abbastanza cercando di far ragionare un uomo che, evidentemente, non la vuole più ma finge di essere confuso per uscirne bene in tv? A quando pare non per i suoi standard.

Temptation Island, Alessio conferma il due di picche a Sonia M

Prima della fine della nuova edizione di Temptation Island, ai protagonisti è stato dato modo di rivedere ancora una volta i propri fidanzati per chiarire la situazione, soprattutto nei casi dopo la rottura non era una faccenda così sicura. Sonia Mattalia ha chiesto il falò di confronto straordinario con Alessio Loparco al quale si è presentata vestita come ad una serata di gala, elegante più che mai, pronta a farlo ragionare. La dissertazione dell’avvocata, tuttavia, non è servita a nulla contro le convinzioni di Alessio che ha ribadito di essere stato strappato troppo presto da questa esperienza, che lo avrebbe aiutato a capire fino in fondo la natura del proprio sentimento. Giunto alla domanda finale posta da Filippo Bisciglia, Loparco ha ammesso:

“Decido di tornare solo. Fidati, ho bisogno di quello che ti ho detto altrimenti io non risolvo il problema della mia vita… A me dispiace tantissimo, non mi piace dire che ho fatto le nottate a piangere e non puoi capire i giorni che sto passando come sto soffrendo. I fatti purtroppo hanno le loro conseguenze. Ciao Sonia, mi raccomando, vogliati bene”.

E con questo “vogliati bene” si conclude il percorso di Sonia e Alessio, anche se dobbiamo ancora vedere cosa sarà successo alla coppia un mese dopo la fine delle riprese. Possibile che l’avvocato ci abbia ripensato?

