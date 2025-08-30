TGCom24
Temptation Island, Simone Margagliotti presenta il suo nuovo progetto e diventa virale

Irene Sangermano

Simone Margagliotti sfrutta la popolarità di Temptation Island per un nuovo progetto, e il suo video diventa virale.

Temptation Island, Simone Margagliotti presenta il suo nuovo progetto e diventa virale

Mentre attendiamo la messa in onda dello speciale di Temptation Island dedicato alle coppie dell’ultima edizione, durante il quale finalmente sapremo cosa è successo dopo la fine della trasmissione, Simone Margagliotti torna al centro dell’attenzione. Dopo gli avvistamenti in discoteca con altre donne ecco che spunta un video, promozione di un suo nuovo progetto, che diventa virale.

Temptation Island, ancora polemiche per Simone

Tra i protagonisti più chiacchieranti e criticati della nuova edizione di Temptation Island c’è senza dubbio Simone Margagliotti. La sua storia d’amore con Sonia Barrile sembrava ormai essere agli sgoccioli, soprattutto quando lui ha iniziato a comportarsi da single nel villaggio dei fidanzati, confessando anche tradimenti del passato. Sonia, con il cuore infranto dopo averlo visto baciare una delle tentatrici in bagno, ha chiesto il falò di confronto e lo ha lasciato con durissime parole. Un mese dopo, tuttavia, durante l’intervista con Filippo Bisciglia, abbiamo scoperto che Sonia è incinta e che ha deciso di provare a perdonare Simone, per formare con lui una famiglia.

Il terrapiattista si è mostrato sinceramente pentito e pronto a fare da padre al bebè in arrivo, ma anche da compagno di vita a Sonia. Certo la frase “è fortunata perché ha me” doveva aprirci gli occhi sin dall’inizio ed ecco che, infatti, Simone viene avvistato in discoteca con altre donne. Piovono segnalazioni sull’ex protagonista di Temptation Island, ma occorre attendere lo speciale del programma a settembre per capire realmente cosa è successo. Nel frattempo, Margagliotti torna al centro delle polemiche per un video che diventa virale.

Temptation Island, il video virale di Simone Margagliotti

Oltre ad essere un terrapiattista convinto che i dinosauri non si siano mai estinti, Simone Margagliotti è anche un amante del fitness e ha fatto di questo la sua carriera e professione, come proprietario di una palestra a Modena. Dopo che il suo nome è diventato noto grazie alla partecipazione a Temptation Island, Simone ha deciso di usare questa popolarità - tralasciando il fatto che ovviamente sia in negativo visto che quello che ci ha mostrato in tv- per promuovere il suo nuovo progetto.

Da qualche giorno, infatti, è diventato virale un video nel quale Simone sponsorizza l’apertura della sua nuova palestra. Ora, come si suol dire, di bene o in male l’importante è che se ne parli, e questo deve essere stato lo scopo di Simone dato che questo video è ovunque. Cosa ne pensate?

