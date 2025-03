Temptation Island, Sofia Costantini replica alle accuse di un hater: "Solo perché sono donna non significa che..."

News VIP

L'ex tentatrice di Temptation Island Sofia Costantini

Sofia Costantini è stata una delle tentatrici dell'ultima edizione di Temptation Island: il suo nome è stato legato a quello di Alfred Ekhator, entrato nel docu-reality di Canale 5 con la fidanzata Anna Acciardi. L'attrazione per Sofia, tuttavia, ha spinto Alfred a tradire Anna e al falò di confronto i due si sono detti addio. La relazione con la tentatrice è naufragata dopo poco, a causa di fraintendimenti e bugie e, ad oggi, Sofia Costantini è tornata single. Di recente, l'ex tentatrice del programma tv condotto da Filippo Bisciglia ha postato sui social una replica all'ennesimo attacco di un hater nei suoi confronti.

Temptation Island, Sofia Costantini replica a un hater: "Essere donna non significa anche essere una ming****"

Sofia Costantini ha ricevuto diversi attacchi dagli haters nel corso degli ultimi mesi: l'ex tentatrice è stata criticata sia per il suo ruolo nella vicenda che ha coinvolto Anna Acciardi e Alfred Ekhator, ma anche per le modalità con cui si è conclusa la storia con quest'ultimo. Sofia ha raccontato alcuni retroscena della rottura con Ekathor quando insieme agli altri due protagonisti di Temptation Island sono stati ospiti di Uomini e Donne in una delle prime puntate della nuova edizione del dating show.

Lì, l'ex tentatrice avrebbe accusato Alfred di averla ingannata e ha ricordato all'ex di un famoso viaggio a New York che avrebbero prenotato insieme. La situazione ha assunto un'altra piega dopo che è emerso che Sofia non aveva mai prenotato davvero il volo per la Grande Mela e nelle settimane successive molti fan si sono ricreduti su di lei, dando ragione ad Alfred.

Anche di recente l'ex tentatrice è stata presa di mira dagli haters: aveva iniziato a postare scatti di regali costosi da parte di un misterioso ammiratore. Quest'ultimo le ha fatto recapitare 19 bouquet di rose, nel giorno di San Valentino, ma non ha voluto rivelare la sua identità, nonostante gli appelli di Sofia sui social. Lo sfoggio di lusso e regali ha attirato come sempre i leoni da tastiera, che non hanno così perso occasione per screditare l'ex tentatrice. Ma nelle scorse ore, un nuovo insulto da parte di un hater non è passato inosservato e Sofia Costantini ha deciso di replicare per le rime, sbugiardando la persona in questione con la perfetta risposta a commenti così misogini.

Temptation Island, Sofia Costantini e le accuse degli haters: la replica dell'ex tentatrice

A scatenare i commenti negativi sono stati alcuni scatti postati da Sofia Costantini sui social: l'ex tentatrice, infatti, ha pubblicato alcune foto mentre era a bordo di un jet privato e secondo alcuni haters, questo sarebbe stato un privilegio dovutole per il suo lavoro da...accompagnatrice!

Un'accusa alla quale Sofia non ha potuto non replicare, anche perché si è trattato dell'ennesimo affronto nei suoi confronti: "Il fatto che io sia donna non significa che devo essere per forza una mi***** per salire su jet privati...ed è brutto nel 2025 ancora leggere queste minc***** non credi?". Lo sfogo dell'ex tentatrice è proseguito ricordando che ragazze come lei non hanno bisogno certo della compagnia di un uomo per poter salire su un jet privato e che sicuramente se la foto l'avesse postata un ragazzo il giudizio sarebbe stato diverso.

"Non penso che se vedi un ragazzo della mia età farlo, allora pensi che si fa in***** da qualcuno" ha aggiunto nel messaggio l'ex tentatrice "pensi che prvenga da una buona famiglia o che abbia aperto una società che funzioni. Non capisco perché per una donna debba essere diverso" ha concluso, sottolineando il doppio standard e i pregiudizi che spesso pesano sulle donne di successo.

Scopri le ultime news su Temptation Island