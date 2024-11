Temptation Island, Sofia Costantini interviene contro Alfred Ekhator, ma un dettaglio desta sospetti sulla sua versione

News VIP

Dopo che l'ex protagonista di Temptation Island Alfred Ekhator ha postato i finti biglietti per New York che aveva acquistato Sofia Costantini, quest'ultima è intervenuta a smentire le sue accuse. Ma un dettaglio non convince e mette in dubbio la sua versione.

Sofia Costantini ha deciso di replicare alle accuse lanciate da Alfred Ekhator sulle bugie che avrebbe raccontato a proposito della loro relazione. L'ex tentatrice di Temptation Island e il protagonista di uno dei viaggio nei sentimenti dell'ultima edizione del reality show si sono avvicinati durante la permanenza di entrambi nel resort in Sardegna e, dopo un bacio appassionato, Alfred ha deciso di chiudere la sua relazione con la fidanzata Anna Acciardi per vivere la nuova love story con Sofia. Questa loro passione ha avuto però vita brevissima ed è terminata a colpi di bugie e accuse reciproche.

Temptation Island, Sofia Costantini interviene contro Alfred: "Ancora parli di me?"

Durante un confronto tra i due a Uomini e Donne, l'ex tentatrice ha accusato Alfred di averle mentito e di averla solo ingannata, citando l'acquisto di fantomatici viaggi per New York e Parigi che i due avrebbero dovuto fare come coppia. Alfred, in un successivo intervento sui social, a distanza di settimane da quel confronto, ha sbugiardato Sofia, rivelando che i biglietti che lei diceva di aver acquistato non erano mai stati saldati, quindi, il viaggio a Parigi non era mai esistito.

Inoltre, a conferma della sua versione aveva aggiunto che il nome che compariva sui biglietti non era il suo, quindi, Sofia aveva mentito. A sostegno dell'ex protagonista di Temptation Island era intervenuta anche l'esperta di gossip Deianira Marzano che aveva espresso il suo pensiero sulla faccenda e aveva asserito che Sofia aveva sempre ingannato Alfred, il tutto al solo scopo di ottenere visibilità e di prolungare il successo che lei e Alfred avevano avuto nel reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia.

In queste ore, Sofia Costantini ha deciso di intervenire e di svelare come sono andate le cose. Dapprima, l'ex tentatrice si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, dichiarando infastidita che era assurdo che a distanza di mesi Alfred ancora parlasse di lei:

"Ma ancora parli di me? Per fortuna ero io in cerca di visibilità"

Temptation Island, un dettaglio della versione di Sofia non convince: il web la smaschera

Dopo il suo sfogo, Sofia Costantini ha deciso di smentire la versione di Alfred, pubblicando i famosi biglietti per New York di cui aveva parlato durante il confronto a Uomini e Donne. Sempre sui social, l'ex tentatrice ha deciso di postare uno screen dei biglietti, aggiungendo un pungente messaggio per Alfred e i suoi sostenitori, specificando che aveva deciso di pubblicare i biglietti per New York in modo da evitare nuove accuse nei suoi confronti: "Prima che mi sento accusare di dire cavolate e altre b**** che ho letto e che meglio se evitano di scrivere!".

Sofia ha deciso perciò di farsi avanti, perché credeva che così facendo avrebbe smentito una volta per tutte le accuse di Alfred, ma un dettaglio che i fan sul web hanno notato mette in dubbio le sue parole. L'indizio è contenuto nello screenshot dei biglietti postati nelle stories di Sofia e che è stato notato da una follower di Deianira Marzano.

Come ha pubblicato la gossippara, infatti, questa utente avrebbe notato un particolare che ha destato sospetti a proposito della veridicità della storia raccontata dall'ex tentatrice. La data segnata sui biglietti per New York risale all'11 novembre 2024, quindi, appena a ieri e non a mesi fa, come aveva sostenuto Sofia. Perciò, l'ex tentatrice potrebbe aver deciso di acquistarne alcuni di recente e non all'epoca della frequentazione con Alfred, come lei stessa aveva raccontato:

"Penso si riferisca aai biglietti che ha fatto con& Alfred per New York, se così fosse si è fregata da sola. Perché la mail è datata 11 novembre che era ieri, quindi avrà fatto i biglietti ieri per poi mettere la storia ma non si è accorta che c’è anche la data"

Scopri le ultime news su Temptation Island