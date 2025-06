Temptation Island, Siria Pingo torna a parlare della fine della storia d'amore con Matteo Vitali: "Una persona che..."

News VIP

Siria Pingo, ex protagonista di Temptation Island, è tornata a raccontare della fine della storia d'amore con Mattia Vitali. Ecco cosa ha rivelato!

Siria Pingo e Matteo Vitali sono stati tra i protagonisti della precedente edizione estiva di Temptation Island, il docu-reality sui sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. I due sono stati tra le poche coppie a lasciare insieme la trasmissione, riuscendo ad appianare i loro problemi e sembrava che per loro si stesse aprendo un nuovo e roseo capitolo della loro relazione. Tuttavia, a distanza di meno di un anno, Siria e Matteo hanno annunciato la loro rottura.

Temptation Island, Siria Pingo torna a parlare della fine della storia con Matteo Vitali

Nel corso della trasmissione di Temptation Island, Siria aveva dichiarato di sentirsi trascurata da Matteo e poco supportata da lui: la mancanza di attenzioni e l'assenza di comunicazione aveva spinto i due a distanziarsi. Matteo, invece, aveva rivelato in uno dei falò di confronto di aver subito esperienze di bullismo da ragazzino e di come questo l'avesse spinto a nascondere i suoi sentimenti, senza riuscire a esprimerli. Tuttavia, essendo ancora entrambi innamorati l'uno dell'altro, avevano deciso di riprovarci e avevano lasciato la trasmissione insieme.

Purtroppo, dopo i primi mesi di idillio felice, le rispettive divergenze di pensiero si erano fatte risentire e la situazione non era migliorata per nulla, tanto che Siria aveva confermato la rottura con Matteo, dopo settimane di rumors. In un'intervista a Mio era intervenuto poi Matteo Vitali a chiarire cosa aveva spinto entrambi a dirsi addio e che riguardavano gli impegni di Siria con il lavoro e la lontananza che si era insinuata tra loro: "Le dicevo sempre: “Ti capisco, ma prenditi del tempo anche per te stessa… ne hai bisogno! Usciamo, andiamo a farci un giro”, ma lei rispondeva che era stanca, perciò la lasciavo riposare. Non andavamo più d’accordo su niente, le liti duravano tutto il giorno e avvenivano per qualsiasi motivo, anche banale".

Nonostante sembrasse una rottura pacifica e priva di conflitti, di recente, Siria Pingo non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina al suo ex fidanzato, tornando a parlare della loro rottura.

Temptation Island, Siria e Matteo si sono detti addio: le parole della ragazza sulla fine della relazione

Data la sua presenza sui social, Siria Pingo si è ritrovata a dover rispondere a molte critiche da parte dei fan di Matteo Vitali e da parte degli haters, che l'hanno accusata di aver lasciato un "bravo ragazzo" e che, complice il suo cambiamento fisico, era diventata arrogante e superficiale. Stanca di questi attacchi, l'ex protagonista di Temptation Island è tornata a parlare della fine della storia con Matteo, mettendo in chiaro una volta per tutte cosa li aveva divisi.

Nessun tradimento c'è stato tra i due ragazzi, ma una serie di incomprensioni che hanno portato entrambi a comprendere che non potevano proseguire insieme il cammino della vita. L'ex protagonista del docu-reality ha ricordato che già nel 2022 avevano avuto problemi e divergenze )che non riguardavano il suo essere in sovrappeso) e da lì era nata la decisione di scrivere a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. Dopo i 21 giorni di percorso, i due erano usciti dalla trasmissione convinti di poter continuare la loro storia d'amore, ma Matteo si era mostrato molto distante da Siria e non l'aveva supportata come meritava, a detta della ragazza:

"Secondo punto, perché io a 23 anni dovrei accontentarmi di una relazione in cui non condividiamo niente, non siamo mai andati in viaggio, il primo viaggio che abbiamo fatto è stato ad Amsterdam tutto spesato dalla produzione. Non mi ha mai accompagnato ad un intervento, non c’è stato al mio intervento allo stomaco, al seno, non c’è stato quando mi hanno invitato in Rai, perché devo stare con una persona del genere? Sono convinta che tutti meritiamo una persona presente, la persona che fa per lui non sono io a quanto pare"

Infine, Siria ha ricordato di avere un grande affetto per Matteo e che si tratta di un sentimento reciproco, ma che non basta per portare avanti una relazione, che dovrebbe essere anche molto altro: "Voglio di più da una relazione, che una persona sia presente, che mi chiami. Se voi avete visto il falò io glielo avevo detto chiaro, se tu ci sei bene, se no ciao. Non è che posso continuare a sperare che lui cambi, perché non cambia e quindi la relazione è finita, ma non è che dovete continuare a dire che la relazione è finita perché sono dimagrita".

