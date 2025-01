Temptation Island, Siria Pingo rompe il silenzio sulla relazione con Matteo, Alessia e Jenny

News VIP

Siria Pingo, ex concorrente di Temptation Island 11, ha rilasciato un'intervista per raccontare come siano ad oggi i suoi rapporti con il fidanzato, Matteo Vitali, e le altre ex concorrenti del programma, specialmente Alessia Pescarella e Jenny Guardiano.

Siria rompe il silenzio: "Io e Matteo stiamo ancora insieme"

Siria Pingo, ex protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni per CasaLollo. Come prima cosa, la Pingo ci ha tenuto a smentire le voci secondo cui lei e Matto Vitali non starebbero più insieme:

Io e Matteo stiamo ancora insieme. Diciamo che ci siamo tenuti un po' distanti dai social, io ho tanti progetti e lui uguale. Lavoro praticamente tutta la giornata e i pochi tempi che ho liberi li ritaglio per me stessa. Ovviamente la coppia c'è, ma se non postiamo per qualche giorno non vuol dire che ci siamo lasciati. Siamo un pochino distanti perché io ho tante cose da fare a lavoro, ma stiamo sempre insieme.

Il litigio tra Siria ed Alessia

Dopodiché, la Pingo ha toccato un argomento un po' delicato, ossia quali siano attualmente i suoi rapporti con un'altra delle fidanzate di Temptation Island, Alessia Pascarella, con la quale lei ha avuto una discussione. Infatti, qualche mese fa, l'esperto di gossip Alessandro Rosica aveva riferito ai suoi follower che una delle ex concorrenti della trasmissione in questione lo aveva informato del fatto che Lino Giuliano si sarebbe accordato con - all'epoca - l'ex, appunto la Pascarella, per una messinscena che avrebbe coinvolto anche la tentatrice Maika Randazzo, in modo tale da accendere i riflettori su di loro. Rosica smentì che questa informazione le fosse arrivata dalla Pingo, che, però, intanto era già stata additata come la responsabile e quindi isolata da tutte le alte ex concorrenti. Ad oggi, è tornata a sentire soltanto Jenny Guardiano.

Ho ricominciato a sentire Jenny, abbiamo avuto una sorta di chiarimento. Partiamo dal presupposto che io e lei non abbiamo mai litigato in fondo, ma era dovuto al litigio con Alessia, quindi io ci ero rimasta male che lei non avesse preso le mie difese. Però io e lei fondamentalmente non abbiamo mai litigato, infatti quando è venuto a mancare il suo papà l'ho cercata. Ho litigato solo con Alessia, quello che è successo dopo è stato uno schierarsi, hanno preso le difese di Alessia, nonostante io avessi riportato tutte le prove.

Il rapporto tra Siria e Jenny

Poi ha aggiunto che ciò che le preme è che non si pensi che lei e Jenny abbiano interrotto i rapporti a causa di un litigio:

Con Jenny ho parlato di nuovo, ma non abbiamo più quel rapporto che c'era prima. Ma non mi interessa neanche averlo, sono contenta che le persone che dovevano capire abbiano capito la mia parte. Del resto con Alessia non avevo legato neanche nel programma, come con Martina. Quella di cui mi importava era Jenny, perché con lei ho legato tanto, come avete visto tutti. Però non ho smesso di seguire nessuno sui social, tranne Alessia, perché io il litigio l'ho avuto solo con lei e con nessun altro. Quello che mi importa è che non si pensi che io e Jenny abbiamo litigato. Ci siamo chiarite e ci siamo risentite quando il papà è venuto a mancare.

Per finire, ha detto la sua in merito alla fine della relazione amorosa tra Jenny e Tony:

Non le ho ancora scritto in merito a Tony, non me la sento di chiederle della sua relazione. Mi è dispiaciuto tanto pensando a quello che abbiamo passato nel programma. Penso che abbia avuto tanto rimorso di non aver avuto la forza di mandarlo a quel paese prima. Rivivere fuori tutto quello che ha fatto nel programma ti fa capire... Avrà detto: "Che cavolo ho combinato". Penso che per lui sia stato inutile il programma mentre a lei l'ha fatta crescere tanto come persona. Prima era insicura, oggi la vedo più tranquilla e serena, si può vestire come vuole. Per quanto riguarda la coppia, il programma ha peggiorato la situazione. Anche su di me sono girate voci secondo le quali io avessi tradito Matteo, quindi non so... Prendiamo con le pinze quello che viene detto sui social. Se Jenny l'ha lasciato, vuol dire che c'erano delle prove tangibili.

Per finire, in merito alle altre partecipanti di Temptation Island con cui ha condiviso questa esperienza la scorsa estate, la Pingo ha sottolineato: si sente ancora con Gaia Vimericati, mentre con Vittoria Bricarello non ha mai avuto un gran rapporto; Ludovica Ronzitti non l'ha più sentita, così come l'ex tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon.