Temptation Island, grave crisi tra Siria Pingo e Matteo Vitali: spunta un'indiscrezione

Siria Pingo e Matteo Vitali sono stati tra i concorrenti dell'edizione estiva di Temptation Island: secondo una recente indiscrezione, i due sarebbero in forte crisi. Ecco ciò che sappiamo!

Secondo una recente indiscrezione, una delle coppie dell'edizione estiva di Temptation Island sarebbe in forte crisi: stiamo parlando di Siria Pingo e Matteo Vitali. I due avevano accettato di partecipare al docu-reality sui sentimenti di Canale 5 perché dopo l'importante dimagrimento a cui si era sottoposta Siria, le dinamiche di coppia tra lei e Matteo erano cambiate e non erano più sicuri dei loro sentimenti. Inoltre, Siria accusava Matteo di trascurarla e dedicarsi solo ai suoi hobby. Tuttavia, al falò di confronto finale i due hanno ammesso di essere ancora molto innamorati e avevano deciso di ricominciare a vivere con serenità il loro rapporto.

Temptation Island, crisi in corso per Siria Pingo e Matteo Vitali? Spunta un'indiscrezione

L'esperienza a Temptation Island è stata fondamentale per Siria e Matteo: i due si sono riscoperti innamorati e all'appuntamento un mese dopo la fine della trasmissione hanno raccontato che la loro intesa è cresciuta e che l'amore che li univa si è rafforzato. Durante il percorso è emerso come la mancanza di comunicazione tra entrambi fosse il principale ostacolo alla loro relazione.

In merito Siria ha raccontato che, dopo la fine del programma, hanno parlato per ore, rivelandosi anche cosa hanno provato nello stare separati dopo sette anni di relazione: "Io non sapevo che avesse sofferto di bullismo. Quando siamo usciti dal programma ne abbiamo parlato per ore ed ore e mi sono fatta raccontare quello che ha passato perché l'ho passato anche io. Confrontarci su una cosa che abbiamo passato entrambi può solo darci che forza. Ci siamo raccontati anche cosa è significato per noi stare distanti dopo sette anni di relazione, era la prima volta che si separavamo".

Durante il falò di confronto finale, infatti, Matteo si era aperto con Siria e le aveva raccontato di aver subito diversi episodi di bullismo quando era molto giovane. Questa confessione ha permesso a entrambi di confrontarsi e trovare un punto d'incontro. Così, per mesi, la coppia ha vissuto felicemente la propria vita, condividendo con i followers i momenti più belli del loro amore. Tuttavia, da qualche settimana, è iniziato a circolare un rumos su Siria Pingo e Matteo Vitali: i due starebbero vivendo un periodo di forte crisi.

Temptation Island, Siria e Matteo sono in crisi: ecco l'ultimo rumor

Secondo un'indiscrezione riportata sui social da Deianira Marzano, Siria Pingo e Matteo Vitali di Temptation Island sarebbero in un momento di grave crisi. La gossippara ha anche rivelato diversi dettagli che riguarderebbero un presunto tradimento di Siria ai danni di Matteo. Stando a ciò che Deianira Marzano ha condiviso sui suoi social, infatti, l'ex protagonista di Temptation Island si sarebbe scritta con un altro ragazzo e Matteo avrebbe scoperto tutto!

Sulla sua pagina Instagram, l'esperta di gossip ha rivelato che Siria avrebbe anche chiesto una pausa di riflessione a Matteo e la gossippara ha così ipotizzato che sia perché si sta sentendo con un altro uomo: "Ex coppia di Temptation Island in crisi: sembra che lui abbia scoperto che lei si scriveva con un altro. Situazione tesa! Lei dice di aver bisogno di una pausa di riflessione, avrà conosciuto un altro?"

In un'altra storia su Ig, Deianira Marzano ha riportato le iniziali dei due diretti interessati: S e M, lasciando così intendere che si tratti proprio di Siria e Matteo.

