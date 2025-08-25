Temptation Island, Simone beccato in discoteca con alcune ragazze e senza Sonia: spunta una segnalazione!

News VIP

Simone di Temptation Island è stato nuovamente protagonista di una segnalazione: l'ex protagonista del dating show è stato paparazzato in discoteca, in compagnia di alcune ragazze e senza la compagna e futura madre del figlio, Sonia.

Simone è stato uno dei protagonisti più chiacchierati dell'ultima edizione di Temptation Island: non tanto per il suo comportamento con le tentatrici, visto che con la single Rebecca non c'è stato che un bacio, quanto per alcune sue affermazioni alquanto anacronistiche. Simone, infatti, ha dichiarato più volte di essere terrapiattista e ha ammesso candidamente di aver tradito la compagna Sonia. Il loro legame sembrava destinato a chiudersi con il falò di confronto, ma in occasione della puntata "un mese dopo", la coppia ha annunciato di essere tornata insieme e di essere in dolce attesa del primo figlio. Nonostante la gravidanza della compagna, però, Simone non sembra aver perso le vecchie abitudini ed è stato paparazzato in compagnia di alcune ragazze in discoteca e senza la fidanzata Sonia.

Simone Margagliotti e Sonia Barrile hanno vissuto un rapporto turbolento nel programma la coppia ha catalizzato l’attenzione dei fan di Temptation Island, puntata dopo puntata. Nel villaggio dei fidanzati, dopo essersi professato orgogliosamente terrapiattista, Simone si era avvicinato alla single Rebecca. In esterna, dopo abbracci e ammiccamenti, i due si erano baciati in bagno e Sonia B. aveva visto tutto in un video che l'aveva lasciata profondamente sconvolta e turbata.

Al falò di confronto, la ragazza non aveva esitato a decidere di uscire da single dal programma, ma nel corso della puntata "un mese dopo" il pubblico era trovato di fronte a una scena surreale. Simone e Sonia avevano annunciato di essere in dolce attesa e la notizia della gravidanza si era attirata pesanti critiche dal web. Nonostante i due sembrassero andare d'accordo ed essere più innamorati che mai, nelle scorse settimane era spuntata una segnalazione che riguardava Simone, avvistato con la single Rebecca.

A smentire le voci di una crisi ci avevano pensato Simone e Sonia, che avevano postato un selfie insieme poco dopo aver effettuato alcune analisi per la gravidanza di Sonia. Tuttavia, sembra che Simone non abbia perso le sue vecchie abitudini e ora su di lui è spuntata una nuova segnalazione: è stato avvistato in discoteca con alcune ragazze e senza la fidanzata.

In queste ore, a scatenare il gossip è stato Simone Margagliotti, ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. Il terrapiattista e personal trainer è stato avvistato in discoteca insieme ad alcune ragazze e senza Sonia. La segnalazione è stata riferita a Lorenzo Pugnaloni da un follower, che ha scritto un messaggio all'esperto di gossip:

"ìCiao Lollo… Ieri sera sono stata al Gilda (discoteca) di Modena e c’era Simone di Temptation Island. Ballava e si approcciava con molte ragazze/donne"

L'avvistamento ha riacceso i rumors sulla solidità della coppia e sull'effettiva decisione presa da Simone di "cambiare per lei e il bambino". A quanto pare, tra i due non ci sarebbe totale armonia.

