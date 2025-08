Temptation Island, pioggia di critiche per Sonia B e Simone: la gravidanza non li salva dal popolo del web

News VIP

Sonia B e Simone aspettano un bambino e hanno deciso di darsi una nuova occasione dopo Temptation Island. Il web, tuttavia, insorge senza pietà.

Alla fine il vero colpo di scena a Temptation Island è offerto da Simone e Sonia B. Ad un mese dal falò di confronto durante il quale si sono lasciati dopo che lui ha baciato una delle tentatrici, la coppia annuncia di essere in dolce attesa e di star provando a tornare insieme. Inevitabilmente il popolo del web si scatena nel peggiore dei modi.

Temptation Island, Sonia B e Simone aspettano un bambino

Questa è stata l’edizione di Temptation Island più vista di sempre anche grazie ad un cast davvero fenomenale. Filippo Bisciglia ha condotto le coppie attraverso un intenso viaggio nei sentimenti, ricco di colpi di scena e momenti di puro trash. Ci siamo commossi al falò di confronto tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, che si vedono ancora secondo una segnalazione, abbiamo sorriso per la proposta di matrimonio trash di Antonio Panico a Valentina Riccio, poi ci siamo sentiti profondamente delusi dalla decisione di Sonia Mattalia di ricucire il rapporto con Alessio Loparco quando lui è tornato sui propri passi e le ha confessato di amarla e di esserne certo.

Tra i protagonisti di questa stagione anche Sonia B e Simone, che si sono lasciati al falò anticipato quando lei ha scoperto che il suo fidanzato ha baciato una tentatrice in bagno. Sonia sembrava davvero certa della sua decisione e a nulla solo servite le parole di Simone, che si è pentito immediatamente amaramente del suo gesto ammettendo che la sua fidanzata vale tantissimo e che non avrebbe mai voluto perderla. Un mese dopo vediamo Sonia e Simone tornare insieme mano nella mano e Filippo Bisciglia prende la parola per spiegare che la coppia ha scoperto di essere in dolce attesa. Sonia era incinta già durante la sua esperienza nel programma di Canale 5 ma non lo sapeva, e così ha deciso di provare a dare una nuova occasione a Simone, che si è mostrato immediatamente pronto a farsi perdonare anche prima di scoprire la condizione della sua fidanzata.

Temptation Island, valanga di critiche per Sonia B e Simone

Ma come ha reagito il pubblico di Temptation Island a questo colpo di scena servito da Sonia B e Simone? Qualcuno ha provato a capire la situazione di una coppia che si conosce da quindici anni, dato che prima di innamorarsi erano amici, e sta insieme da cinque anni tra alti e bassi. Ma la maggior parte dei commenti è stata molto negativa per due motivazioni. La prima è un’insinuazione piuttosto pesante che mette in dubbio anche la veridicità del programma, dato che Simone ha sempre lamentato l’assenza di intimità con la sua fidanzata a causa del loro periodo i crisi, dunque come è possibile che sia rimasta incinta?

La seconda, invece, è di puro sdegno davanti al fatto che molti ritengono Simone un soggetto poco sano per riprodursi. Un commento davvero cattivo questo che riportiamo solo per amore di cronaca. Certo va detto che ha stupito un po’ tutti questa notizia e soprattutto la dinamica perfettamente intrecciata con le tempistiche delle riprese di Temptation Island.