Temptation Island, Simone ammette di aver tradito Sonia, che sbotta furiosa: "Vorrei gridare e spaccare tutto"

Simone e Sonia ai ferri corti! Le rivelazioni del ragazzo hanno mandato completamente in crisi la fidanzata, che si è lasciata andare a un pianto disperato a Temptation Island!

Colpo di scena a Temptation Island. Durante la seconda puntata del fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Simone ha ammesso di aver tradito Sonia! Confessione che ha letteralmente destabilizzato e ferito la fidanzata.

Sonia sconvolta e ferita dalle parole del fidanzato Simone

La seconda puntata della 13esima edizione di Temptation Island, andata in onda ieri giovedì 10 luglio 2025 su Canale 5, si è aperta con la coppia formata da Sonia B. e Simone. I due stanno insieme da 6 anni e hanno deciso di partecipare al fortunato programma condotto da Filippo Bisciglia per capire se mandare avanti o meno la loro storia d'amore.

Neanche il tempo di entrare nel villaggio che Simone ha iniziato a lamentarsi con le single della sua relazione e raccontato di essere un "terrapiattista". "Sai qual è il problema? Che le persone come me possono fare soffrire tanto" ha dichiarato, vantandosi "Ma nella vita nessuna donna mi ha rifiutato. Ne ho avute tante tante tante". Non solo. Parlando con un suo compagno di avventura, il ragazzo ha ammesso di aver messo le corna alla sua fidanzata Sonia, che venuta a conoscenza del tradimento è letteralmente crollata.

La sconvolgente rivelazione di Simone

Simone è stato uno dei protagonisti più criticati e discussi della seconda puntata di Temptation Island. Dopo aver passato le prime ore nel villaggio a flirtare con le tentatrici e a vantarsi, il ragazzo si è lasciato andare a una confessione che ha spiazzato tutti. Parlando con un altro fidanzato, Simone ha ammesso di aver tradito la sua fidanzata Sonia!

"Ci sono state tante cose che ovviamente vorrei che andassero in maniera diversa e a volte non ci vanno. A volte, poi, commetti pure delle azioni che fai, non perché le vuoi fare, ma perché le ti senti di farle" ha dichiarato Simone in un filmato mostrato al falò a Sonia, che non è riuscita a nascondere la sua delusione e dispiacere "Allora perché sta con me? Quindi lui ha ammesso un tradimento?". A confermare il tradimento è stato proprio il diretto interessato: "Io ho avuto tante fantasie che, a volte, sono diventate pure realtà. Ho concretizzato un pensiero che avevo su un'altra persona".

La confessione di Simone ha letteralmente sconvolto Sonia, che si è lasciata andare a un pianto disperato: "Io ho sempre dubitato di lui, questa è la risposta definitiva. Sono pietrificata, vorrei gridare e spaccare tutto. Mi sono sempre divisa in mille pezzi per lui, cosa ho fatto di male per meritarmi questo?". Cosa deciderà di fare ora la ragazza? L'appuntamento con il docu-reality delle tentazioni è per il prossimo giovedì 17 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

