Temptation Island, quanto guadagnano i protagonisti e i single? Ecco le cifre

Ecco quanto guadagnano le coppie di Temptation Island, e i tentatori e tentatrici protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda poche ore fa su Canale 5, ha confermato il grande successo del reality show condotto da Filippo Bisciglia ovvero il più amato dell’estate italiana. Ma quanto guadagnano i protagonisti? Ecco svelate le cifre.

Temptation Island, strepitoso successo della nuova edizione

Ogni estate, dopo aver salutato tutti i programmi mariani, il pubblico di Canale 5 attende con impazienza l’arrivo di Temptation Island in prima serata tra la rivelazione delle nuove coppie, poi l’ingresso nel villaggio, le corna, i limoni, le creme spalmate sulla schiena e le sceneggiate degne delle migliori soap. Tutti amano Temptation Island che, anche questo anno, si conferma essere il programma dell’estate italiana dato che la seconda puntata, durante la quale Sarah ha confessato i suoi tradimenti nei confronti del fidanzato Valerio, ha incassato il 27.8% di share.

Un dato strepitoso che premia l’impegno della redazione di Maria De Filippi ma anche del presentatore Filippo Bisciglia, simbolo di questo programma. Nel corso della seconda puntata Simone ha messo in crisi la sua relazione con la vicinanza esagerata alla senatrice Eva - alla quale va tutta la nostra stima perché sta facendo davvero di tutto per quel bonifico - poi momenti di tensione anche per Denise e Marco mentre Alessio, l’avvocato dal quale nessun essere pensate vorrebbe mai essere difeso in aula dopo questa figuraccia a livello nazionale, ha chiesto un secondo falò a Sonia M ma lei ha rifiutato con eleganza. Ma quanto guadagnano le coppie, i tentatori e le tentatrici di Temptation Island durante le tre settimane di permanenza nel programma?

Temptation Island, il cachet dei protagonisti

Quanto guadagnano i protagonisti di Temptation Island? Premettiamo che in questo reality show, che dura solo tre settimane di riprese per chi prende parte come coppia o single, non c’è un cachet elevato dato che l’opportunità di diventare poi “famosi” sul web oppure essere chiamati per altri programmi da Mediaset deriva semplicemente dal percorso che si fa e da quanto trash si riesce a portare in prima serata.

Comunque, nel caso dei single il contratto prevede tra i 1000 e i 2000 euro, ma potrebbe essere più alto se si diventa molto protagonisti puntata dopo puntata, magari facendo cadere totalmente in tentazione qualche fidanzato o fidanzata. Per quanto riguarda le coppie, invece, si parla di un rimborso spese di 1500/2500 euro a persona. Insomma, nessuna cifra astronomica ma sicuramente Temptation Island è un ottimo trampolino di lancio per chi vuole lavorare in televisione o sui social.

