Temptation Island, Rosario e Lucia sono la sesta coppia ufficiale [VIDEO]

Dopo Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, Angelo e Maria Concetta, Sarah e Valerio, è stata presentata la sesta coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island.

l conto alla rovescia per la tredicesima edizione di Temptation Island è ormai iniziato. A poche settimane dal debutto in prima serata su Canale 5, previsto per giovedì 3 luglio 2025, è stata svelata anche la sesta coppia ufficiale che parteciperà al celebre docu-reality delle tentazioni condotto, come sempre, dall’amatissimo Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2025: presentata la sesta coppia ufficiale, Rosario e Lucia pronti a mettere alla prova il loro amore

Dopo aver conosciuto Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Valentina e Antonio, Angelo e Maria Concetta, Sarah e Valerio, è arrivato il momento di fare spazio a Rosario e Lucia, pronti a mettersi in gioco in un momento delicato della loro relazione.

Quest’anno il programma cambia scenario: dopo diverse edizioni ospitate nella suggestiva cornice sarda dell’Is Morus Relais, il villaggio delle tentazioni si sposta nella splendida Calabria, più precisamente al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, offrendo così un nuovo sfondo naturale al viaggio nei sentimenti.

Ma chi sono Rosario e Lucia, e perché hanno deciso di partecipare? Lucia si presenta così:

"Sono Lucia, ho 27 anni, vivo a Vignola in provincia di Modena, sono fidanzata da due anni con Rosario, che da circa un anno vive a Milano. Scrivo a Temptation Island, perché vivo questo amore a distanza, dove io sarei pronta per una convivenza. Rosario, davanti a questa richiesta, tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per se stesso. Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme convinti entrambi di una convivenza o ci lasciamo definitivamente."

Parole che raccontano di un sentimento forte, ma anche di un momento di stallo. Lucia desidera fare un passo importante, ma si trova davanti a un compagno che sembra ancora indeciso. Rosario, infatti, ha una visione differente:

"Ho accettato di partecipare a Temptation Island perché credo che la convivenza sia un passaggio molto importante per una relazione e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo."

Due visioni dell’amore che cercano un punto di incontro: riusciranno a trovarlo durante le settimane trascorse nel villaggio, tra tentatori, riflessioni e confronti? Con la loro storia, Rosario e Lucia si uniscono ufficialmente al cast di questa nuova edizione che si preannuncia ricca di emozioni, colpi di scena e — come sempre — verità difficili da ignorare.

