Temptation Island, novità per Sarah e Valerio: cosa succede tra loro

Nuove segnalazioni su Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni dopo Temptation Island. Ecco cosa succede tra loro e che fine ha fatto la single Ary.

Cosa succede tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni? I due protagonisti di Temptation Island sono al centro di diverse segnalazioni che stanno tenendo il pubblico col fiato sospeso. Ecco gli ultimi sviluppi.

Temptation Island, Sarah e Valerio ci riprovano?

Tra le coppie che più di tutte hanno tenuto i fan di Temptation Island con gli occhi incollati allo schermo c’è quella composta da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. I due hanno deciso di prendere parte al reality show condotto da Filippo Bisciglia dopo che Valerio ha trovato chat compromettenti di Sarah con altri ragazzi. Lei, al debutto della sua avventura televisiva, ha ammesso di aver tradito il suo fidanzato incontrando queste persone per un caffè in un luogo isolato, ovvero un parcheggio, e Valerio ne è uscito davvero devastato. Pochi giorni dopo, tuttavia, Ciaffaroni ha preso in mano la situazione e ha pensato a sé stesso, intraprendendo una conoscenza con la single Ary con la quale è scattato un bacio.

Sarah ha capito di amare molto il suo fidanzato e ha mostrato tutte le sue fragilità, cambiando totalmente prospettiva, ma un mese dopo il falò di confronto che ha fatto piangere tutti la coppia ancora non è tornata insieme. Valerio ha raccontato di star frequentando Ary mentre Sarah è apparsa ancora molto scossa dalla rottura, pronta a migliorare sé stessa e capire i propri errori. Qualche giorni fa, tuttavia, è arrivata una segnalazione su Sarah e Valerio che si sarebbero rivisti più volte in gran segreto, lontano da occhi indiscreti e soprattutto senza rendere Ary partecipe della questione. Ma sarà davvero così? Nuovi avvistamenti confermano il possibili ritorno di fiamma di questa coppia di Temptation Island, ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Valerio ha rotto con Ary?

Dunque, sembra che dopo esserci lasciati a Temptation Island, pur consapevoli di volersi ancora molto bene, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito si stiano rivenendo. Ma non è tutto. Lo scorso sabato, come riporta Lorenzo Pugnaloni, alcune ragazze fan del programma condotto da Filippo Bisciglia hanno visto Ary mano nella mano con un ragazzo che non era Valerio, segno che forse la loro conoscenza si è interrotta. Diciamolo apertamente, Ciaffaroni dopo cinque anni di relazione aveva necessità del suo tempo, dunque ci sembra anche normale chiudere in modo più approfondito con Sarah oppure darsi una seconda occasione piuttosto che lanciarsi in una conoscenza nuova.

Pugnaloni ha fatto sapere anche di aver parlato con il fratello del romano, che ha smentito un’ipotetica segnalazione di Valerio insieme ad una ragazza mora e riccia, ma non ha voluto rispondere alla domanda sul rapporto tra Ciffaroni e Ary. Secondo il blogger, dunque, questa sarebbe una prova che le cose non vanno bene tra loro e che, probabilmente, la conoscenza è già conclusa.

