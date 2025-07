Temptation Island, Sarah confessa i suoi tradimento: ''Con entrambi ci siamo visti, andavamo in posti riservati''

News VIP

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, Sarah confessa di aver tradito il suo fidanzato Valerio che reagisce malissimo.

Caos per la coppia formata da Sarah e Valerio nel corso della seconda puntata di Temptation Island, andata in onda su Canale 5. Quando lei ha confessato di aver tradito il suo fidanzato, incontrando due ragazzi e poi anche ammettendo che avrebbe voluto tornare con il suo ex fidanzato, Valerio ha perso la ragione ed è poi scoppiato in lacrime.

Temptation Island, Sarah confessa i tradimenti

Dopo cinque anni insieme, Sarah e Valerio hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione dal momento che lei sente il suo fidanzato sempre più distante, ammettendo di aver provato molte mancanze da parte sua a livello affettivo e fisico. Lui ha scoperto alcune chat di Sarah con altri ragazzi ma lei ha sempre negato di averli incontrati, ammettendo di aver scritto a questi sconosciuti solo per provare qualcosa di forte in un momento davvero brutto della loro relazione.

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, tuttavia, la situazione è drammaticamente cambiata quando Sarah ha confessato davanti le telecamere di aver incontrato alcune persone per sentirsi viva. Sarah ha ammesso di essersi sentita vuota per colpa di Valerio, non ricevendo attenzioni da parte sua, e sa di averlo deluso ma non riesce a sentirsi in colpa perché è proprio lui ad averla spinta a questo.

“Spesso mi sono incontrata con altre persone per ricaricare questa batteria scarica. Sono due persone, con una delle chat e con l'altra anche conversazioni telefoniche. Con entrambi ci siamo visti, andavamo in posti riservati, in cui nessuno poteva vederci, come dei parcheggi […] Se dovevamo incontrarci facevamo di tutto per farlo, non c'era niente di mezzo. Questi ragazzi mi davano importanza, mi facevano sentire bella, importante, la numero uno, nella mia relazione non mi sento così”.

Queste le parole di Sarah che Valerio ha visto nel capanno insieme agli altri fidanzati di Temptation Island, che hanno profondamente turbato il ragazzo. Ma non è finita qua dato che poco dopo, Valerio è stato chiamato nuovamente e la situazione è peggiorata se possibile, con un secondo video e poi il falò. Ecco perché.

Temptation Island, Valerio in lacrime: Sarah vicina a Salvatore

Valerio ha scoperto che le sue sensazioni erano reali ovvero che Sarah lo ha tradito con due ragazzi nel corso della loro relazione. Per il protagonista di Temptation Island, tuttavia, non è finita qui. Per lui, infatti, c’è un secondo video nel quale Sarah ammette di aver inizialmente sperato di tornare con il suo ex fidanzato, durante i primi mesi della relazione con Valerio, tanto da continuare a scrivergli per capire se tra loro potesse funzionare ancora. Poi, la ragazza ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più al tentatore Salvatore, ammettendo di trovarlo molto attraente, e poi arrivando a commuoversi per lui, spiegando che trova assurdo provare per uno sconosciuto delle sensazioni che il suo fidanzato non è mai stato in grado di darle.

Ma come ha reagito Valerio a tutto questo? Il ragazzo è scoppiato in lacrime, lasciando il capanno e rifiutandosi di continuare a vedere i video. I suoi compagni di viaggio lo hanno convinto a rientrare per capire cosa è successo nell’altro villaggio ma la situazione purtroppo non è migliorata. Anche durante il falò, vedendo la complicità della fidanzata con il single Salvatore, con il quale ha trascorso anche un’esterna romantica e sentita, Valerio ha perso la pazienza e si è alzato dal tronco prendendo a calci tutto quello che ha trovato sul suo cammino.

