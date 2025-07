Temptation Island, Lucia e Rosario: ecco cosa è successo tra loro dopo il programma

News VIP

Lucia e Rosario sono usciti insieme da Temptation Island oppure il loro amore non ha superato la prova? Ecco le prime anticipazioni sulla coppia.

Continua il viaggio nei sentimenti delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. Tra di loro c’è quella formata da Lucia e Rosario, una coppia chiacchieratissima già prima del debutto del programma su Canale 5 a causa di alcune segnalazioni scottanti. Ora ne arriva una che conferma l’epilogo del loro percorso nel reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Lucia e Rosario: come finisce tra loro

Lucia e Rosario sono una delle coppie della nuova stagione di Temptation Island, in onda in queste settimane con ottimi risultati in termini di share. La coppia del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha sollevato molti dubbi ben prima del debutto del programma su Canale 5 dato che sono arrivate molte segnalazioni sul loro conto. Si è mormorato che Lucia e Rosario, infatti, fossero d’accordo su come comportarsi, seguendo una specie di copione da loro ideato, per risultare principali nel corso della narrazione e ottenere così più visibilità sui social. Ma nel pratico quale motivo li ha spinti a prendere parte a Temptation Island?

La coppia vive un amore a distanza dato che lui si è trasferito a Milano per lavoro, mentre lei è rimasta a Modena. Lucia vorrebbe andare a convivere ma Rosario non si sente ancora pronto e lei vuole metterlo alla prova, per capire se la loro relazione ha un futuro. Per il momento, nel corso delle prime due puntate, la coppia non si è resa protagonista di nulla di eclatante ma il loro viaggio è appena iniziato e siamo certi che ci riserveranno colpi di scena, dato che la redazione di Maria De Filippi raramente sbaglia a scegliere i protagonisti del programma. Nel frattempo, tuttavia, è arrivata una segnalazione sull’epilogo della loro esperienza che fa chiarezza su quello che potrebbe essere successo dopo il falò di confronto finale. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Lucia e Rosario stanno ancora insieme?

Lucia e Rosario hanno deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island, così da chiarire il futuro insieme: andranno finalmente a convivere come vorrebbe lei oppure si lasceranno? Sebbene la nuova edizione del reality show di Canale 5 sia appena iniziata ci sono diverse segnalazioni sulle coppie, come quella su Antonio e Lucia, ed è arrivata all’attenzione di Deianira Marzano anche una segnalazione su Lucia e Rosario.

“Sabato scorso li ho visti insieme alla Lidl di Vimodrome, lui tra l’altro con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma”.

Insomma, sembra che il falò di confronto finale per la coppia sia andato nel migliore dei modi, dato che erano insieme in provincia di Milano a fare spesa come una normale coppia. Per scoprire, tuttavia, i dettagli sul loro percorso occorrerà attendere ancora qualche settimana.

