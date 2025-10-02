Temptation Island, Rosario Guglielmi torna sui social e rivela: "È stata l’esperienza più forte della mia vita"

News VIP

Reduce dall'ultima fortunata edizione di Temptation Island e dalla brevissima esperienza sul trono di Uomini e Donne, Rosario Guglielmi è tornato sui social e raccontato tutte le emozioni vissute in questi mesi.

La 13esima edizione di Temptation Island è stata la più vista di sempre. Tra i protagonisti più chiacchierati anche Rosario Guglielmi che, nelle ultime ore, è tornato sui social per fare un bilancio del suo turbolento percorso e ringraziare tutte le persone che l'hanno sostenuto in questi mesi.

Rosario torna sui social dopo Temptation Island e Uomini e Donne

La 13esima edizione di Temptation Island si è conclusa con i due appuntamenti speciali di Temptation Island e poi...e poi dedicati al percorso delle sette coppie: Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Alessio Loparco e Sonia Mattalia, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, Denise Rossi e Marco Raffaelli, Valentina Riccio e Antonio Panico, Mariaconcetta Schembri e Angelo Scarpata. Un’edizione da record, che ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share.

Solo oggi, però, i protagonisti del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia hanno potuto ufficialmente riaprire i loro profili social. Tra tutti, Rosario che si è visto sfumare la possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne dopo una grave segnalazione della sua ormai ex fidanzata Lucia. Il ragazzo è tornato su Instagram e ringraziato tutti i suoi numerosi fan per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Le prime dichiarazioni social di Rosario

Rosario Guglielmi è stato uno dei protagonisti più chiacchierati e discussi della 13esima edizione di Temptation Island. Nessun lieto fine per il bel ragazzo che, dopo aver ricevuto la proposta di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne, è stato smascherato da Lucia Ilardo, che ha rivelato di averlo visto poco prima della registrazione del programma. Rivelazione che ha portato Maria De Filippi a prendere una drastica decisione: cacciarlo dal trono.

A distanza di alcune settimane, Rosario è finalmente tornato sui social dove ha fatto un piccolo bilancio del suo percorso televisivo: "Eccoci qui, dopo tanto tempo. Che bello poter scrivere qualche pensiero e farvi immergere nella mia vita a piccoli passi, qui nessuno è esperto in nulla eh, abbiatene cura! Prima ancora però devo ringraziarvi, con il cuore sia per l’affetto che per la vicinanza. Leggo tutti i vostri messaggi, dal primo giorno, sempre con attenzione e amore. È stata l’esperienza più forte della mia vita ma che porterò per sempre dentro. Vi voglio bene!".

Leggi anche Jenny Guardiano esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Non contento, Guglielmi ha poi pubblicato un’altra storia dove ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per l'affetto e il sostegno ricevuto: "Vi devo dire grazie un milione di volte. E’ stato un percorso turbolento però la vicinanza che mi avete dimostrato, i tantissimi messaggi che ho ricevuto li conservo con cura e li leggo tutti, davvero. Qui nessuno è abituato a ricevere così tanta vicinanza e così tanto affetto, quindi grazie un milione di volte. Forse non basterà mai". Dopo Rosario, anche gli altri ex protagonisti del docu-reality delle tentazioni hanno riattivato i loro profili social.

Scopri le ultime news su Temptation Island.