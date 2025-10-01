Temptation Island, Jenny Guardiano esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

News VIP

Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, esce allo scoperto con il nuovo fidanzato. La dedica su Instagram.

Protagonista di Temptation Island e ora nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime Video, Jenny Guardiano ha ritrovato l’amore dopo la burrascosa rottura con Tony Renda. Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Temptation Island, Jenny Guardiano volta pagina

Tra le protagoniste delle ultime edizioni di Temptation Island, Jenny Guardiano ha più volte catalizzato l’attenzione del pubblico anche dopo la fine del suo percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Jenny ha lasciato Tony Renda al falò di confronto, salvo poi perdonarlo e provare a far ripartire la loro storia d’amore, ma la rottura è arrivata improvvisa e decisamente drammatica, in coincidenza con la scomparsa del padre della bella siciliana. Da quel momento Jenny è rinata, si è riscoperta e ha iniziato a volersi più bene.

Certo la sua nuova immagine ha provocato anche delle critiche da parte degli haters, ma lei ha replicato sempre a testa alta, portando avanti i suoi nuovi progetti che si dividono tra Italia e Dubai. Sebbene ancora non possa confermare direttamente la notizia che ormai da settimane spopola sui social, Jenny sarà anche tra le protagoniste del nuovo reality show targato Amazon Prime Video, che sarà presentato a breve. Nel frattempo, l’ex protagonista di Temptation Island conferma di aver ritrovato l’amore.

Temptation Island, il nuovo amore di Jenny Guardiano

Jenny Guardiano si è fidanzata. L’ex protagonista di Temptation Island, durante la sua permanenza a Dubai per lavoro, ha conosciuto un ragazzo che le ha rubato il cuore e le ha fatto credere di nuovo nell’amore sincero e puro dopo la burrascosa love story con Tony Renda. A confermare i sospetti dei suoi fan è stata proprio Jenny che ha pubblicato una foto insieme al suo fidanzato, scrivendo un lungo sfogo:

“Sento di aver dato spazio alla persona giusta e spero di non sbagliarmi. Non perché riempia la mia vita di parole, ma perché con i fatti mi fa sentire Parte di tutto.Non vedo l’ora di potervi raccontare di più perché è arrivato il momento di dare spazio alle cose belle. Posso farcela anche da sola, ma insieme è più bello”.

Jenny ha spiegato poi che fino ad ora non aveva mai parlato della nuova relazione perché non sentiva il bisogno di esporre il suo fidanzato al gossip, volendo proteggere il rapporto. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Temptation Island.