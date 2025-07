Temptation Island, Antonio e Valentina e il falò più trash di sempre... Con tanto di proposta di matrimonio!

News VIP

Antonio Panico e Valentina Riccio danno spettacolo al falò di confronto finale di Temptation Island, con tanto di proposta di matrimonio super trash.

La nuova puntata di Temptation Island ci ha regalato colpi di scena imperdibili, confermando che questa edizione del reality delle tentazioni condotta da Filippo Bisciglia è davvero imperdibile. Il momento più trash e cafone è offerto dalla coppia campana composta da Antonio Panico e Valentina Riccio, con una proposta di matrimonio davvero surreale.

Temptation Island, Antonio tende una “trappola” ad Antonio

Il percorso di Antonio Panico e Valentina Riccio si è concluso nel corso della puntata di Temptation Island in onda ieri, martedì 29 luglio 2025, con uno dei momenti che rimarranno per sempre nella storia del trash della televisione italiana. Che Antonio sia uno sceneggiante non è un mistero, dato che puntata dopo puntata ha collezionato momenti davvero surreali come la corsa folle in spiaggia che è durata meno di 50 metri, dato che non sapeva neppure dove andare. Poi la dissertazione sulla tribuna Posillipo “perché io la partita per la vivo”, poi la storia del gazebo che abbiamo capito essere il nemico numero uno di questa coppia.

Insomma, tra una sceneggiata e l’altra, Antonio ha deciso di concludere il suo percorso tendendo una trappola alla sua fidanzata Valentina. Dopo averla vista complice con Francesco, infatti, Antonio ha deciso di fingersi innamorato di Marta, affascinante tentatrice che preferirebbe essere ovunque piuttosto che vicino a lui ma ha sopportato per amore del bonifico. Quando ha visto il video del suo fidanzato che confessava all’amico Rosario di essersi innamorato di un’altra, Valentina è scoppiata in lacrime disperata e ha richiesto il falò di confronto anticipato al quale si è presentata più agguerrita che mai. Mentre discutevano del loro percorso, Antonio ha chiesto di potersi allontanare e Filippo è intervenuto, complice di questo siparietto suo malgrado, mostrando a Valentina un video nel quale il suo fidanzato parla benissimo di lei e si dice innamorato di lei, follemente.

Temptation Island, la proposta di matrimonio di Antonio e Valentina

Dopo aver chiesto il falò di confronto anticipato per lasciare Temptation Island, certa che il suo fidanzato si sia innamorato di un’altra donna, Valentina Riccio è rimasta scioccata quando Antonio Panico è tornato di corsa sul tronco che ospitava il loro confronto, facendo partire una scritta infuocata che recita “M’ vuò spusà?”, con la canzone “Ti aspetto all’altare” di Tony Colombo. Nulla poteva essere più napoletano di così, davvero, sublime per quanto articolato.

Insomma, Antonio ha fatto la proposta di nozze alla sua amata che, in lacrime neppure l’avesse portata in un hotel cinque stelle con vista sulla laguna di Venezia offrendole un anello di diamanti di Tiffany, risponde subito di sì alla richiesta del compagno. La scena è talmente surreale che non ci sono parole per commentarla, si commenta da sola, una proposta talmente cafona da sembrare finta e invece è tutto vero. Non vediamo l’ora di vederli all’altare, già immaginiamo lui con il cilindro e il panciotto damascato magari viola o lilla.

Scopri le ultime news su Temptation Island.