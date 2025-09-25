Temptation Island, Rosario Guglielmi fuori da Uomini e Donne: Alessia Pascarella si schiera dalla parte di Lucia Ilardo

News VIP

L'ex volto di Temptation Island, Alessia Pascarella, interviene sui social e commenta il confronto tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi a Uomini e Donne: "Lei ha fatto bene a dire tutto".

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono stati tra i protagonisti indiscussi della 13esima edizione di Temptation Island. A commentare il loro percorso è arrivata Alessia Pascarella che, dopo aver visto il confronto tra i due a Uomini e Donne, si è schierata pubblicamente dalla parte della ragazza.

Rosario e Lucia al centro delle polemiche: parla un'ex di Temptation Island

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne è stato dato ampio spazio alle coppie della 13esima edizione di Temptation Island. Maria De Filippi ha invitato in studio Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, che si sono ritrovati a discutere sulla fine della loro storia d'amore e sulla scelta di lui di accettare il trono. A grande sorpresa di tutti, però, la ragazza ha deciso di svelare un segreto e smascherare pubblicamente il suo ex fidanzato.

"Siamo stati insieme quando io stavo preparando le valige da casa sua e anche tre giorni fa, quando lui aveva già accettato il trono" ha dichiarato Lucia, spiazzando tutti. Interpellata da Maria, che non è riuscita a nascondere la sua delusione, la ragazza ha poi raccontato nel dettaglio cosa è davvero successo e come stanno realmente le cose tra lei e Rosario "Dopo l’ultima registrazione di Temptation, lui è tornato a casa tardi e io gli ho portato la spesa perché mi ha detto che non aveva nulla a casa. E poi vado via. Sono tornata in pausa pranzo il giorno dopo e siamo stati insieme, abbiamo avuto un rapporto fisico".

La rivelazione non è passato inosservata ad Alessia Pascarella, che ha deciso di intervenire sui social e dire la sua sui due protagonisti dell'ultima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. L'ex fidanzata di Lino Giuliano si è schierata apertamente dalla parte di Lucia e lanciato una velenosa frecciatina a Rosario.

Alessia Pascarella difende Lucia e critica Rosario

Il percorso di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne è finito ancora prima di cominciare. Il motivo? Le sconvolgenti e inaspettate dichiarazioni rilasciate da Lucia Ilardo nello studio del dating show hanno portato Maria De Filippi a prendere una drastica decisione: cacciare il ragazzo dal trono.

A dire la sua ci ha pensato un'ex discussa protagonista di Temptation Island. Stiamo parlando di Alessia Pascarella, che ha partecipato al docu-reality delle tentazioni insieme a Lino Giuliano. Senza mezzi termini, Alessia ha commentato il confronto tra Lucia e Rosario e preso le parti di lei:

Leggo tanti commenti che dicono che Lucia ha rosicato perché non ha avuto lei la poltrona rossa...ma vi dico che ha fatto stra-bene a dire tutto e a fargli andare di traverso la poltrona...Cioè tre giorni prima stai con lei e poi ti siedi lì a fare il tronista? Ma anche no. Questo ragazzo è stato amato da tutti, ma questa è la prova lampante che a voi piacciono le persone finte.

