Temptation Island, ritorno di fiamma tra Rosario e Lucia (VIDEO)

Irene Sangermano

Ritorno di fiamma tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo dopo Temptation Island? Arriva una segnalazione con video che parla chiaro.

Cosa succede tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo dopo Temptation Island? La coppia si è detta addio tra un mare di polemiche quando il tentatore Andrea ha rivelato di aver visto Lucia lontano dalle telecamere all’insaputa di Rosario. La love story sembrava giunta al capolinea definitivamente, almeno fino a poche ore fa quando una segnalazione ha riacceso le speranze per un ritorno di fiamma.

Temptation Island, Rosario e Lucia ci riprovano?

Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo hanno emozionato tutti con il loro falò di confronto finale, quando lei ha ammesso di aver organizzato uno scherzo ai danni del suo fidanzato fingendosi interessata al tentatore Andrea per dare una scossa alla relazione e portarlo a capire cosa avrebbe voluto dire perderla. Dopo Temptation Island, dunque, la coppia aveva promesso di andare a vivere insieme ma le cose sono drammaticamente cambiate lontano dalle telecamere. Durante l’intervista del mese dopo, infatti, Lucia ha lamentato la gelosia eccessiva di Rosario che poi è stato chiamato da Filippo Bisciglia a parlare con Andrea: il tentatore, infatti, ha svelato di aver contattato e visto Lucia in un’altra città per chiarire il loro rapporto.

Delusissimo, Guglielmi ha chiuso la relazione e il pubblico ora lo vuole come nuovo tronista di Uomini e Donne. Qualche giorno dopo la messa in onda della puntata, Lucia è stata vista insieme ad altri tentatori mentre era intenta a fare shopping, alimentando i pettegolezzi sul proprio conto. Ma la vera notizia sulla gossip è di poche ore fa, una segnalazione con tanto di video lanciata da Lorenzo Pugnaloni. Ecco i dettagli.

Temptation Island, ritorno di fiamma per Rosario e Lucia

La storia d’amore tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo sembrava essere giunta al capolinea dopo Temptation Island. Appunto, sembrava dato che nelle ultime ore Pugnaloni è stato raggiunto da una segnalazione di una fan che ha visto la coppia insieme alla stazione. La ragazza ha inviato anche un video nel quale è chiarissimo che il rapporto tra Lucia e Rosario è disteso, dato che i due si lasciando andare ad effusioni prima di salutarsi.

“Ho visto Antonio, Valentina, Lucia e Rosario nella stazione di Napoli Centrale. Accompagnavano Rosario che poco dopo è andato via da solo raggiungendo il proprio binario. Sono rimasta sorpresa dalla presenza di Lucia”.

Dunque possiamo ufficializzare il ritorno di fiamma per Lucia e Rosario? Questa coppia di Temptation Island è stata molto chiacchierata fin dall’inizio del loro percorso a causa di segnalazioni che li volevano nel programma con l’intenzione di recitare un vero e proprio copione. I loro sentimenti, tuttavia, sono apparsi reali durante la permanenza nei rispettivi villaggi, soprattutto le reazioni di gelosia di Guglielmi, ma questo colpo di scena rimette tutto in discussione.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

