Temptation Island, "Rosario è gay, la sua storia è falsa", interviene la sorella di Lucia Ilardo

Alcuni rumors su Rosario Guglielmi, attuale protagonista di Temptation Island, rivelerebbero che il ragazzo è gay e che la storia con Lucia Ilardo è in realtà una copertura. A replicare è intervenuta la sorella della ragazza.

Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo formano una delle coppie dell'attuale edizione di Temptation Island e, di recente, sul ragazzo si sono diffusi alcuni rumors sulla sua omosessualità. A replicare a queste voci è intervenuta la sorella di Lucia, la rapper Bad Barbie.

Tra le coppie dell'attuale edizione di Temptation Island, il docu-reality sui sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, c'è anche quella formata da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. A scrivere al programma è stata Lucia, 27 anni, originaria di Vignola, che vive un amore a distanza con Rosario da due anni. Lucia vorrebbe proporgli di convivere e azzerare le distanze, ma il ragazzo non fa che tergiversare, poiché ha una visione differente della loro storia, come ha spiegato nel video di presentazione: "La convivenza è un passaggio molto importante per una relazione e penso che non debba essere un obbligo".

All'interno della trasmissione, i due hanno espresso più volte i rispettivi dubbi sulla loro relazione, ma non sono stati protagonisti di alcun momento memorabile. Tuttavia, su di loro è già arrivata una prima indiscrezione: secondo alcuni rumors, Lucia e Rosario si sarebbero messi d'accordo per fingere tutto nel programma Fascino. Una strategia per ottenere fama, sponsorizzazioni e permettere a Lucia di diventare un'influencer. Questa soffiata sarebbe stata avvalorata anche da un retroscena pubblicato da Vanity Fair che riportava che la ragazza aveva contattato una clinica estetica per diventare un'influencer.

Tuttavia, nelle scorse ore, è arrivato anche un'altra segnalazione sulla coppia: questa volta, riguarda Rosario, che è stato accusato di fingere la storia d'amore con Lucia perché in realtà nasconderebbe la sua omosessualità. A replicare a questi rumors è intervenuta Bad Barbie, nome d'arte della sorella rapper di Lucia Ilardo.

Bad Barbie, sorella di Lucia Ilardo, ha deciso di replicare ai rumors sul cognato Rosario, accusato di essere segretamente omosessuale e di aver finto la storia d'amore con Lucia per partecipare al programma di Temptation Island. La sorella della ragazza è intervenuta in due occasioni a smentire le voci: prima con un video sfogo su TikTok e poi replicando a un commento su Instagram.

Su TikTok, la rapper ha postato un video nel quale ha chiesto ai followers di "aprire la mente", perché l'accusa che i due fossero una coppia falsa era insensata e che per fare determinate affermazioni erano necessare delle prove: "Se sono una coppia fake? Aprite la mente! Comunque raga, giusto un secondo per dirvi che dovete imparare un pochino a capire le cose. Cioè, non è che se Pinco Pallino dice che io sono mora, allora sono mora. Deve avere le basi per dire che io sono mora. Deve avere le basi per dire qualsiasi cosa sul mio conto".

La ragazza ha poi proseguito ricordando che, se da un lato i social sono utili perché permettono a tutti di avere diritto di parola, allo stesso modo sui social si può dire qualunque cosa. Infine, ha concluso Bad Barbie, la redazione non sarebbe così folle da chiedere a una "coppia fake" di partecipare alla trasmissione:

"Quindi non state a credere in tutto quello che mi mostrano. Il fatto che voi mi girate i video di mia sorella a Temptation Island, dove dicono “coppia fake”… Chi sa, chi conosce la famiglia, chi è intorno, le amiche, gli amici, che poi probabilmente sono i primi a dire bugie sul loro conto per invidia, ma sanno per certo che non è vero. Perché la redazione non è folle da prendere una coppia falsa"

