Temptation Island: "Repressa e sottomessa a Tony Renda", arriva la replica stizzita di Jenny Guardiano

Jenny Guardiano ha replicato con durezza ad alcuni commenti sul suo cambiamento dopo la fine della storia con Tony Renda. I due avevano partecipato insieme a Temptation Island nel 2024.

Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati tra i protagonisi dell'edizione 2024 di Temptation Island. Nel programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Tony ha svelato per la prima volta a Jenny di avere un alter ego fedifrago, Mr Hyde, e di averla più volte tradita. I due avevano superato le loro incomprensioni alla fine del percorso nel villaggio delle tentazioni, ma dopo meno di un anno la loro storia è naufragata in maniera definitiva. Jenny Guardiano ha deciso di voltare pagina e intraprendere una carriera da dj, trasferendosi a Dubai. Il suo nuovo stile di vita le ha attirato diverse critiche, come quelle di un hater che l'ha accusata di essere stata per anni "repressa e sottomessa a Tony Renda" provocando la sua replica stizzita.

Temptation Island, Jenny Guardiano nel mirino degli haters: c'entra Tony Renda

La rottura tra Jenny Guardiano e Tony Renda non è stata esente da frecciatine social reciproche: i due ex protagonisti di Temptation Island non hanno esitato, infatti, a rinfacciarsi le reciproche mancanze, generando una catena di botta e risposta piccati sul web. La situazione non è migliorata quando Jenny Guardiano ha annunciato di aver intrapreso una nuova carriera da dj, la stessa professione di Tony, e di essersi trasferita a Dubai per cambiare vita. La loro relazione, infatti, ha portato Jenny a soffrire, soprattutto, quando Tony non le è stato vicino in occasione della perdita del padre, avvenuta lo scorso dicembre.

Perciò, dopo la fine della storia, sui social Jenny ha iniziato a raccontare di come ora sia più serena, di come viva felice senza Tony, della sua nuova autostima, dei successi, della sua ritrovata liberta e questo ha scatenato le accuse di alcuni haters. Uno in particolare le ha rinfacciato di essere stata per anni "sottomessa a Tony e repressa", mentre ora la visibilità deve averle dato alla testa, spingendola a diventare un'altra persona:

"Jenny la semplicità vince. Sembravi così repressa e sottomessa con Tony. La visibilità come a tutti vi ha cambiate improvvisamente? Comunque viva la libertà, ma anche di pensiero"

"Eri sottomessa e repressa": la replica stizzita di Jenny Guardiano

Le accuse degli haters al cambiamento di Jenny Guardiano non sono passate inosservate e la diretta interessata ha deciso di replicare con uno sfogo stizzito, per ribadire quanto trovi anacronistico che nel 2025 una donna non possa decidere come vivere la sua vita, ma debba sempre "chiedere il permesso". L'ex protagonista di Temptation Island ha ribadito di essere sempre la stessa, ma che ha finalmente imparato a mettersi al primo posto e a darsi il valore che merita e che questo è ciò che davvero infastidisce molti haters sui social:

"Mi sanguinano gli occhi, repressa e sottomessa. Cara, il problema non è la mia trasformazione, ma la vostra incapacità di accettare che una donna possa evolversi, decidere per sé e farlo a testa alta"

Jenny ha poi concluso il suo sfogo ricordando che nessuno dei suoi followers è obbligato a seguirla e che se la "nuova Jenny" non è di loro gradimento, possono anche smettere di seguirla sui social: "Se vi turba la mia voglia, potete sempre spegnere il telefono. Viva la libertà, anche quella di cambiare".

