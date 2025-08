Temptation Island, quanto guadagna Filippo Bisciglia? Svelato il cachet

News VIP

Quanto guadagna Filippo Bisciglia, il presentatore di Temptation Island? Ecco svelato il cachet.

Temptation Island ha registrato un risultato clamoroso, con picchi di share altissimi a riprova che è proprio il reality show condotto da Filippo Bisciglia il programma più atteso dell’estate. Ma quanto guadagna il conduttore per guidare le coppie nel viaggio dei sentimenti? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, Filippo Bisciglia festeggia il risultato

Grande successo per la nuova edizione di Temptation Island su Canale 5. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è diventato il reality show simbolo dell’estate italiana e nessuno può fare a meno di seguire il viaggio nei sentimenti delle coppie scelte dalla redazione di Maria De Filippi. Oltre ad aver conquistato picchi di share davvero impressionanti, Temptation Island è anche il programma più chiacchierato sui social, con tantissime ricondivisioni che rendono totalizzante l’argomento tra il popolo del web. Ma quanto guadagna Filippo Bisciglia per seguire le coppie nel programma?

C’è da dire che negli ultimi anni il compito del conduttore si è complicato dato che è dovuto andare a ripescare un fidanzato con una nave in mezzo al mare, poi ha corso su e giù tra il falò e il villaggio per convincerne un altro a presentarsi, poi si è prestato al gioco mentendo spudoratamente per permettere la proposta di nozze di Antonio Panico, rimanendo impassibile davanti alla scoperta delle bugie di Lucia Ilardo. Insomma, Filippo ha imparato come essere neutrale ma anche una guida con piccoli consigli, poche parole e sguardi penetranti. Secondo una recente indiscrezione lanciata da Dagospia, Bisciglia percepirebbe un cachet niente male per lavorare circa un mese davanti alle telecamere, ecco i dettagli.

Temptation Island, il cachet di Bisciglia

Filippo Bisciglia è molto entusiasta del risultato ottenuto in questa edizione di Temptation Island, che ha segnato picchi di share mai visti prima polverizzando totalmente la concorrenza. Il presentatore è molto amato dal pubblico per la sua delicatezza e discrezione e in tanti chiedono di vederlo anche in altri programmi, anche se per ora Bisciglia sembra aver preso a cuore solo le problematiche delle coppie in procinto di lasciarsi per sempre.

Comunque, tornando a noi, Dagospia ha rivelato che per il suo lavoro come conduttore, Bisciglia percepisce circa 50mila euro, un cachet davvero generoso considerando che Temptation Island viene filmato in circa un mese di lavoro. Nettamente inferiore, invece, è quello dei partecipanti che si aggira attorno ai 2mila euro, una sorta di rimborso spese per il mese di lavoro perduto in sintesi, e così per i tentatori e le tentatrici. Cosa ne pensate?

