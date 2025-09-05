TGCom24
Home | VIP | News | Temptation Island | Temptation Island, protagonista del docu-reality torna all'attacco contro il suo ex: "Vittimismo inutile"
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
News VIP

Temptation Island, protagonista del docu-reality torna all'attacco contro il suo ex: "Vittimismo inutile"

Eleonora Gasparini

Gaia Vimercati ancora contro il suo ex fidanzato Luca Bad: ecco cosa ha dichiarato sui social l'ex protagonista della passata edizione di Temptation Island.

Temptation Island, protagonista del docu-reality torna all'attacco contro il suo ex: "Vittimismo inutile"

Cresce l'attesa per Temptation Island e poi, la puntata speciale dedicata alle coppie della 13esima edizione che andrà in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Nell'attesa, Gaia Vimercati è tornata all'attacco contro il suo ex fidanzato Luca Bad.

La frecciatina di Gaia Vimercati al suo ex Luca Bad

Lo speciale dedicato ai protagonisti della 13esima edizione di Temptation Island andrà in onda su Canale 5 nella terza settimana di settembre e svelerà al grande pubblico cosa è realmente successo alle coppie dopo la fine del programma. In attesa di scoprire i vari risvolti, Gaia Vimercati e Luca Bad sono tornati al centro dell'attenzione mediatica.

Il motivo? Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social circa la sua situazione sentimentale, la protagonista della dodicesima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha risposto a chi l’avrebbe voluta insieme al tentatore Jakub e attaccato nuovamente il suo ex fidanzato Luca.

Gaia ancora contro Luca

Gaia Vimercati e Luca Bad sono tra le coppie della 12esima edizione di Temptation Island. I due avevano deciso di partecipare al fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia per capire se la loro storia d'amore potesse proseguire dopo i numerosi tradimenti di lui. Una volta concluso il percorso nel villaggio in Sardegna, lei ha iniziato una frequentazione con il tentatore Jakub, salvo poi tornare sui suoi passi e dare una nuova possibilità a Luca.

A grande sorpresa, però, dopo qualche tempo Luca ha annunciato la rottura, lasciando anche intendere che Gaia lo avesse tradito. Accuse che hanno provocato la reazione immediata della ragazza, che è più volte intervenuta per chiarire la sua posizione e difendersi dalle accuse. Non contenta, gli ultimi giorni ha pubblicato un video ironico in cui è tornata a stuzzicare il suo ex:

Leggi anche Sonia e Simone si sono lasciati: arriva la conferma

Poi vieni a sapere con chi ti ha rimpiazzata dopo aver fatto vittimismo inutile. Magari l’avessi tradito, sarei stata meno male. Jakub si merita il meglio e non una ragazza emotivamente instabile e in quel periodo nonostante lui mi piacesse, il mio cuore apparteneva ancora ad un altro uomo [...] Oggi non so cosa credere…Si è fatto un castello, ha continuato a farselo e poi ha confermato con estrema leggerezza ciò che ho sempre pensato! Ma va bene così non ho mai voluto ne dividere né far male a nessuno. Lui è semplicemente tornato indietro.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, ex discusso tronista nel cast della nuova edizione di Supervivientes: l'annuncio ufficiale
news VIP Uomini e Donne, ex discusso tronista nel cast della nuova edizione di Supervivientes: l'annuncio ufficiale
Ballando con le Stelle, impazza il rumor su Marcella Bella: interviene la cantante
news VIP Ballando con le Stelle, impazza il rumor su Marcella Bella: interviene la cantante
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Marina Valli sconvolge Odile
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Marina Valli sconvolge Odile
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Sumru svergogna Hikmet e "salva" Harika!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Sumru svergogna Hikmet e "salva" Harika!
La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2025: Pia indaga. Don Ricardo le sta mentendo?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2025: Pia indaga. Don Ricardo le sta mentendo?
Grande Fratello Vip, ex vippona tuona contro gli influencer a Venezia: "Ma perché andate? Io mi vergognerei"
news VIP Grande Fratello Vip, ex vippona tuona contro gli influencer a Venezia: "Ma perché andate? Io mi vergognerei"
Stefano De Martino, la critica di Aldo Grasso: "E' stato sopravvalutato"
news VIP Stefano De Martino, la critica di Aldo Grasso: "E' stato sopravvalutato"
Forbidden Fruit Anticipazioni 6 settembre 2025: Zeynep nel panico, Hira ha perso le staffe!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 6 settembre 2025: Zeynep nel panico, Hira ha perso le staffe!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV