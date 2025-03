Temptation Island, nuovo amore per Jenny Guardiano dopo la fine della storia con Tony Renda

News VIP

Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, ha ritrovato l'amore dopo la fine della tormentata storia con Tony Renda!

Per Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, sembra essere definitivamente archiviata la storia d'amore con Tony Renda. A distanza di qualche settimana dall'annuncio della fine del loro amore, infatti, la 26enne avrebbe ritrovato l'amore con un nuovo compagno.

Temptation Island, Jenny Guardiano ha un nuovo amore dopo Tony Renda?

L'ex protagonista dell'edizione estiva di Temptation Island, Jenny Guardiano, ha condiviso sui social alcuni scatti che farebbero pensare che ha un nuovo amore e che ha finalmente voltato pagina dopo la fine della turbolenta storia con Tony Renda. I due avevano preso parte al docu-reality dei sentimenti di Canale 5 per ricucire il loro rapporto, minato dall'eccessiva gelosia di Jenny e dall'atteggiamento da latin lover di Tony. Il dj, infatti, non perdeva occasione di fare il cascamorto con le altre ragazze, anche all'insaputa della fidanzata storica. Durante il percorso erano emerse anche prove dei tradimenti di Tony, ma alla fine Jenny aveva deciso di perdonarlo e dargli una seconda possibilità.

Se la loro storia era ricominciata con i migliori auspici, poiché Jenny si era ripromessa di non rinunciare più alla sua libertà per accontentare il fidanzato, purtroppo, a distanza di pochi mesi la loro relazione è naufragata. Nello stesso periodo in cui Jenny ha chiuso la sua storia con Tony ha dovuto anche affrontare la difficile perdita del padre, venuto a mancare dopo una lunga malattia.

Stando ad alcune foto postate sui social dalla diretta interessata, sembra proprio che per Jenny sia iniziato un nuovo capitolo al fianco di un nuovo amore, come lei stessa si era augurata in una recente intervista a Verissimo.

Temptation Island, Jenny Guardiano svela com'è finita la sua storia con Tony Renda

Nel talk show condotto da Silvia Toffanin, infatti, Jenny aveva raccontato della fine della sua storia d'amore con Tony Renda, svelando anche diversi retroscena sul dj.

Con Tony, ha raccontato, nonostante i progetti e le promesse, la situazione si è dimostrata molto diversa da quella prospettata: "Ho passato un brutto periodo, sicuramente questo periodo non ha giovato. Alla fine, quando la storia è finita ho saputo anche di alcune… appunto ho avuto delle segnalazioni. Segnalazioni nel senso che durante le serate invitava le ragazze in un dopo serata oppure mi hanno inviato dei messaggi dove lui chiedeva il numero alle ragazze". Alla base della fine del loro rapporto ci sarebbero quindi i continui tradimenti dell'uomo, che non aveva affatto perso le "vecchie abitudini".

Ma, ha aggiunto Jenny, il comportamento di Tony l'ha delusa molto negli ultimi mesi della malattia del padre: non solo il dj le faceva pesare le continue assenze per stare accanto all'uomo, mascherandole con una sorta di preoccupazione per lei e i suoi sentimenti, ma non si è neppure presentato al funerale del padre di Jenny: "Gli dissi che mi dava per scontata, comunque io ho mio padre che sta male e non è scontato che io stia qua. Io quando ti vedo voglio che ti mi abbracci, che mi stia accanto, voglio che tu sia il mio porto sicuro, voglio che tu mi fai sentire completa, che tu mi stia vicino. Ma purtroppo ormai nella relazione non c’era più...[...]Tony non è venuto al funerale, in quei giorni avevamo avuto dei litigi".

Scopri le ultime news su Temptation Island