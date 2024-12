Temptation Island, Jenny Guardiano smaschera Tony Renda dopo la rottura: "Mi ha tradita con più donne, ora basta"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Jenny Guardiano, dopo aver confermato la rottura con Tony Renda, è tornata a parlare dei tradimenti del fidanzato. Ecco cosa ha rivelato!

Jenny Guardiano ha smascherato Tony Renda dopo l'annuncio della loro rottura: l'ex protagonista di Temptation Island ha rivelato che ha deciso di chiudere la sua travagliata storia con il dj dopo aver scoperto dei numerosi tradimenti del fidanzato. Una scoperta che l'ha spinta a decidere di mettere un punto definitivo alla sua storia con Tony.

Temptation Island, Jenny Guardiano smaschera Tony Renda: "Mi ha tradita molte volte, non tornerò indietro"

Jenny Guardiano è tornata sui social per smascherare Tony Renda e rivelare che dietro la fine della loro storia d'amore c'erano, ancora una volta, i numerosi tradimenti dell'ex fidanzato. Con una storia su Instagram, l'ex volto di Temptation Island ha rivelato di aver scoperto di "veri e propri tradimenti confermati" e che questo costituisce per lei un punto di non ritorno. Jenny ha dichiarato che è consapevole che molti dei suoi followers erano affezionati alla coppia formata da lei e Tony, ma che questi tradimenti non erano più qualcosa su cui poteva sorvolare:

"Non sorvolo che mi venga fatta una cosa del genere, perché non se lo merita nessuna donna"

Qualche giorno fa, sui social Jenny Guardiano ha confermato la fine della sua storia con Tony Renda. La coppia aveva partecipato all'edizione estiva di Temptation Island quest'anno a causa del comportamento di Tony. Il dj, infatti, ha sempre dichiarato di amare molto la compagnia delle donne e non sono mancati atteggiamenti da latin lover che hanno portato Jenny a dubitare di lui. Durante il percorso nel resort in Sardegna, Tony ha anche confessato di aver tradito Jenny e ha parlato di un suo alter ego fedrifrago, Mr Hyde, che emergeva ogni volta che Jenny non era con lui.

Nonostante questa confessione, però, alla fine del percorso a Temptation Island, al falò di confronto, Jenny aveva deciso di perdonare Tony e i due avevano dato una svolta alla loro storia. Jenny, infatti, aveva iniziato a vivere maggiormente la sua libertà e le sue amiche e Tony aveva confessato - anche in occasione di un'intervista a Verissimo qualche settimana fa - di avere intenzioni serie con la fidanzata e di voler creare una famiglia con Jenny.

Temptation Island, Jenny svela i motivi della rottura con Tony

Tony Renda, nonostante avesse dichiarato di essere pronto a creare una famiglia con Jenny Guardiano, non ha rispettato le sue promesse d'amore e ha tradito l'ex fidanzata. A svelarlo sui social è stata la stessa Jenny, che ha confermato che dietro i motivi della rottura, annunciata qualche giorno fa, si celavano i tradimenti di Tony.

Nelle stories con cui aveva confermato la fine della storia con il dj Jenny aveva lasciato intendere di aver ricevuto diverse segnalazioni in merito ai tradimenti del fidanzato, ma aveva scelto di non parlarne, preferendo mantenere un certo riserbo.

Per l'ex protagonista di Temptation Island si tratta di un periodo molto delicato, poiché il 12 dicembre è venuto a mancare il padre, Angelo, dopo una lunga malattia. Le prime indiscrezioni sulla rottura con Tony risalivano proprio ai primi giorni dopo l'annuncio della perdita del genitore e rivelavano che per Jenny si era trattato di un essimo colpo, dopo l'addio all'amato genitore.

